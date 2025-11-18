Kunstturnen: Saison endet für Balinger Turnerinnen mit einer Riesenenttäuschung

Das ist bitter: Obwohl sie nie auf einem Abstiegsplatz gestanden sind und beim letzten Wettkampf Platz sechs belegten, müssen die TSG- Turnerinnen in die Regionalliga runter.
Groß war die Enttäuschung bei den Balinger Turnerinnen und ihrem Trainerteam nach dem Wettkampf: „Es fühlt sich unfair an. Wir haben eine gute Saison geturnt und haben immer ordentliche Platzierungen belegt, nie den 8. Platz. Da ist es schwer begreifbar, als Absteiger aus der Saison zu gehen. Aber wir müssen das Ergebnis nehmen, wie es ist.“