TV Beffendorf – TV Rottweil (Samstag, 14 Uhr, Turn- und Festhalle) Zunächst empfängt der TVB am Samstag, 19. April, den TV Rottweil zum Heimkampf. Eine Woche darauf kommt es zum Duell mit dem TSV Dunningen.

Nach bisherigem Verlauf ist der TV Beffendorf in der Favoritenrolle, der TV Rottweil eigentlich schon in Zugzwang. Vor allem, da die TVR-Riege zuletzt nur drei Turner aufbieten konnte, personell erheblich geschwächt war, und so gegen die WKG Villingendorf/Rottweil II klar unterlag. Dennoch waren die Leistungen von Joachim Sailer, Tobias Ernhofer und Markus Helzer sehr stark.

Gastgeber zuversichtlich und selbstbewusst

Beim TV Beffendorf ist man sehr optimistisch und selbstbewusst aufgrund der bisher erreichten Punktzahlen. So verwundert es nicht, dass Simon Haug sagt: „Wir gehen guter Dinge in die beiden folgenden Heimwettkämpfe und haben die vergangenen beiden Wettkämpfe gezeigt, dass wir in der Bezirksliga mithalten können. Sowohl gegen Rottweil wie auch gegen Dunningen rechnen wir uns etwas aus und werden um den Sieg mitturnen können.“ Allerdings geht der TVB-Turner davon aus: „Ich rechne mit zwei recht engen Wettkämpfen, wo man sich um die Spannung wohl keine Sorgen machen muss, wenn alle Mannschaften in Vollbesetzung antreten können.“

Personell gibt es beim TV Rottweil Fragezeichen

Das könnte beim TV Rottweil ein Fragezeichen sein, in wieweit die zuletzt ausgefallenen Turner wieder fit sind und auch, welche Leistungen sie dann abrufen können. „Bei uns sieht es aktuell Personell recht gut aus, was bedeutet dass wir bis auf Lukas Guhl, der aktuell noch eine Knöchelverletzung auskuriert, aus dem Vollen schöpfen können“, so Simon Haug.

Von der Tabellenkonstellation ist noch alles offen, bzw. drin für den TV Beffendorf. Von der Vizemeisterschaft bis zum letzten Tabellenplatz kann in den nächsten beiden Wochen alles passieren. Verliert der TV Rottweil, ist er Letzter und muss in die Abstiegsrelegation beim Ligafinale.