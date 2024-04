1 Für Jonas Gaiselmann und die WKG Villingendorf/Rottweil II geht es beim Ligafinale um den Klassenerhalt in der Bezirksliga. Foto: Fritz Rudolf

Beim Ligafinale der Kunstturner fallen die Entscheidungen über Auf- und Abstieg









Das Ligafinale findet am Samstag, 27. April, in Ingersheim (10 km nördlich von Ludwigsburg) in der Sporthalle „Fischerwörth“ statt. Los geht es bereits um 9 Uhr mit der Relegation zur Bezirksliga. Hier sind aus dem Kreis Rottweil die Vereine TV Rottweil, TV Beffendorf und die WKG Villingendorf/Rottweil II vertreten.