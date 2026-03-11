Kunstturnen: Lena Maier siegt im Vierkampf

Nicht nur die Turnerinnen des TSV Ebingen zeigen beim 8. Silberdistel-Cup hochklassigen Turnsport. Dabei gab es erst spät grünes Licht für den Wettkampf.
Sprung, Stufenbarren, Schwebebalken und Boden standen wieder im Mittelpunkt in der Mazmannhalle in Albstadt-Ebingen. Grünes Licht für den Silberdistel-Cup gab es recht spät: „Es waren in diesem Jahr etwas weniger Teilnehmer. Das lag daran, dass wir die Veranstaltung relativ spät ausgeschrieben haben. Die Situation war so, dass die Mazmannhalle eigentlich durch die Handballer von der HSG Albstadt belegt war an diesem Wochenende. Relativ kurzfristig haben wir das Go bekommen“, berichtet Organisator Jürgen Maier