Kunstturnen: Lena Maier siegt im Vierkampf

Nicht nur die Turnerinnen des TSV Ebingen zeigen beim 8. Silberdistel-Cup hochklassigen Turnsport. Dabei gab es erst spät grünes Licht für den Wettkampf.

Sprung, Stufenbarren, Schwebebalken und Boden standen wieder im Mittelpunkt in der Mazmannhalle in Albstadt-Ebingen. Grünes Licht für den Silberdistel-Cup gab es recht spät: „Es waren in diesem Jahr etwas weniger Teilnehmer. Das lag daran, dass wir die Veranstaltung relativ spät ausgeschrieben haben. Die Situation war so, dass die Mazmannhalle eigentlich durch die Handballer von der HSG Albstadt belegt war an diesem Wochenende. Relativ kurzfristig haben wir das Go bekommen“, berichtet Organisator Jürgen Maier

Am Vormittag waren rund 60 Turnerinnen – ein großes Kontingent an Sportlerinnen kam aus Ravensburg – beim Nachwuchscup aktiv. Für einige junge Turnerinnen war es ihre Premiere in der Kür.

Finale Kür präsentiert

Am Nachmittag kämpften dann 30 Turnerinnen um Bestnoten im Vierkampf der Aktiven. „Klar, es ist immer noch ein Testwettkampf, doch viele Starterinnen sind schon relative weit und hatten schon eine gute Form zu diesem Zeitpunkt. Das Ziel unserer Turnerinnen war, die finale Kür, die sich in ein paar Wochen zum Ligaauftakt zeigen werden, zu präsentieren“, weiß Maier.

Es gebe einige Höchstschwierigkeiten, die eingebaut worden seien. So zeigte Lena Maier am Schwebebalken einen Saltoaufgang. „Alle Turnerinnen des TSV Ebingen haben ihre Übungen aufgestockt und wollen in dieser Saison nicht nur um den Klassenerhalt kämpfen, sondern im Mittelfeld der Oberliga mitmischen“, so Maier.

Beste Performance

In der WK2 hatte Lena Maier sich im Vorjahr den Sieg geholt und dieses Kunststück gelang ihr nun auch bei der 8. Auflage des Silberdistel-Cups. Im Sprung (Note 12,100) und vor allem am Boden (12,700) und am Schwebebalken (13,800) war sie klar die Beste. Einzig der Stufenbarren, wo sie mit einer Wertung von 8,850 Dritte wurde, ließ noch Luft nach oben.

Auf Platz zwei im Vierkampf landete ihre Vereinskollegin Angelina Buling. Ihre Leistungen an den vier Geräten konnten sich sehen lassen: Sprung 11,900, Stufenbarren 9,050, Schwebebalken 12,700 und Boden 10,500. Dritte wurde Romy Kreitz vom SSV Auenstein. Vierte wurde Lina Stehle vom TSV Meßstetten. Platz fünf für Emma Mayer, Platz sechs für Carlotta Fuss und Platz neun für Leonie Hoh rundeten das gute Gesamtbild des TSV Ebingen ab.

Nachwuchs zeigt Können

In der WK1 Jahrgang 2011 und jünger gewann Nayla Schempp vom TSV Meßstetten den Vierkampf. In der jahrgangsoffenenen WK3 holte Frida Hasberg (SSV Auenstein) Platz eins, vor Kimberly Kelle (SV Leonberg/Eltingen) und Chiara Vigneri (TV Weingarten). In der WK4 – 2013 und jünger – verzückte Carlotta Ast vom TSV Meßstetten das Publikum. Platz zwei und drei gingen in dieser Kategorie in Person von Philina Bruns und Nela Pabst an den TSB Ravensburg.

Der Heimwettkampf des TSV Ebingen steht und fällt mit den heimischen Turnerinnen, die mittlerweile das Abituralter erreicht haben. Turnerischer Nachwuchs ist aber beim TSV vorhanden. In den kommenden beiden Jahren soll der Silberdistel-Cup weiter ein wichtiger Bestandteil im Terminkalender des TSV Ebingen bleiben.