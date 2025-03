Kunstturnen: Gerätebesetzung noch offen bei WKG-Ersten noch offen

Das liegt in erster Linie daran, weil den Trainern Klaus Seifried und Tim Rottler erneut wichtige Punktesammler nicht zur Verfügung stehen, bzw. deren Einsatz bis zuletzt offen sein wird. So stehen Carl Gabler und Chris Mayer nicht zur Verfügung und hinter dem Einsatz von Sechskämpfer Nico Freuli steht ein Fragezeichen.

Ohne Carl Gabler und Chris Mayer

So stehen Carl Gabler und Chris Mayer nicht zur Verfügung und hinter dem Einsatz von Sechskämpfer Nico Freuli steht ein Fragezeichen. „Das macht die Besetzung der einzelnen Geräte natürlich schwierig“, so Klaus Seifried, wiege vor allen der Ausfall von Sechskämpfern schwer, was nicht immer adäquat kompensiert werden könne.

Jeder Punkt zählt

Bei kompletter Riege hätte sich WKG-Coach Seifried in einer guten Ausgangslage gesehen, „so erwarte ich einen engen Verlauf und Entscheidung, wird es auf jeden einzelnen Punkt ankommen.“

Guter Auftakt wichtig

In den bisherigen Ergebnisse und erreichten Punktzahlen sieht der WKG-Trainer beide Mannschaften auf einem ähnlichen Niveau.

Wichtig für einen positiven Verlauf wäre ein guter Auftakt am Boden, „was uns die nötige Sicherheit geben kann. Wir haben gut trainiert und das stimmt mich zuversichtlich“ so Seifried.

Gastgeber starker Kontrahent

Gastgeber WKG Donau-Alb I zählt sicherlich zu den stärkeren Kontrahenten. Sie bezwang den MTV Ludwigsburg II klar mit 58:29 und kam gegen die WTG Heckengäu II zu einem 27:27-Remis.

Anspruchsvoll ist auch der Wettkampfbeginn am heutigen Samstag um 11 Uhr, der in Laichingen (Daniel-Schwenkmetzger-Halle) stattfindet. Die WKG Villingendorf/Rottweil I startet daher schon um 8 Uhr auf die Schwäbische Alb, damit man sich ab 10 Uhr konzentriert vorbereiten kann.