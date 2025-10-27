Kunstturnen: Die Spannung bleibt für die Balinger Turnerinnen bis zum Schluss

Trotz eines gutes Wettkampfes haben sie den Klassenerhalt in der 3. Bundesliga Süd noch nicht gesichert. Die Entscheidung fällt erst am letzten Wettkampftag in Esslingen.
Die Balinger Mannschaft startete in Nürtingen am Schwebebalken. „Am Balken anzufangen ist immer so eine Sache – das kann gut sein, weil man das Zittergerät gleich hinter sich bringt, oder eben auch besonders schwierig, weil man am Anfang eines Wettkampfes noch mit größerer Nervosität zu kämpfen hat. Diesmal war es kein Vorteil für uns. Wir haben im Vergleich zum ersten Wettkampf fast drei Punkte schwächer geturnt“, so das Trainerteam.