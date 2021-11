1 Die Freude steht den Balinger Turnerinnen und ihrem Trainerteam ins Gesicht geschrieben. Der Aufsteiger hat den Verbleib in der 3. Bundesliga Süd perfekt gemacht. Foto: Georg Hrivatakis

Geschafft! Mit Platz sieben am letzten Wettkampftag in Ludwigsburg-Hoheneck haben die Turnerinnen der TSG Balingen den Verbleib in der 3. Bundesliga Süd perfekt gemacht.















Es war ein emotionales Finale mit Höhen und Tiefen; doch am Ende stand den Balinger Turnerinnen die Freude ins Gesicht geschrieben. Denn die Voraussetzungen vor dem Wettkampf in Hoheneck waren alles andere als optimal: Das Balinger Trainerteam musste auf Lena Völkle und die erkrankte Anna Wager verzichten. Hinzu kam, dass Carolin Walz sich mit Rückenproblemen plagt, so dass ihr Einsatz bis zuletzt unklar war. Schließlich startete sie am Boden und Balken.

Der Schock am Balken: Laura Schatz verletzt sich

Dieser war auch gleich das Auftaktgerät für die Turnerinnen aus der Eyachstadt. Laura Schatz sprang für Völkle ein und legte mit einer starken, sturzfreien Übung vor, die mit 10,30 Punkten honoriert wurde. Doch dann der erste Schock: Sie verletzte sich beim Abgang am Knie. In Sorge um ihre Mannschaftskollegin mussten Carolin Walz (9,45) und anschließend Janine Kern (9,25) auf das Zittergerät. Sie machten ihre Sache gut, mussten jedoch beide einmal vom Gerät. Antonia Maurer war als nächste dran und lieferte eine starke Übung ab; 10,4 Punkte waren der Lohn. Als letzte Turnerin ging Sonja Lubitz auf den Balken. Ihre mit Schwierigkeiten gespitzte Übung turnte sie allerdings nicht sturzfrei durchturnen. Das hohe Ergebnis von 10,30 Punkten tröstete sie aber. Am Ende kamen die Balingerinnen auf 40,35 Zähler und damit auf fast drei Punkte mehr als beim zweiten Wettkampftag in Balingen.

Enttäuschung am Paradegerät

Als zweites Gerät folgte der Boden – das Paradegerät der TSG-Turnerinnen. Wieder einmal zogen sie das Publikum voll in ihren Bann und zeigten tolle Übungen. Florine Wörz sprang für Lena Völkle ein und machte ihre Sache gut. Auch Sonja Lubitz, Carolin Walz, Antonia Maurer und Janine Kern kamen fehlerfrei durch ihre Übungen, doch das Kampfgericht machte ihnen einen Strich durch die Rechnung. Zusammen brachte es die TSG auf 41,70 Punkte; am eigentlich besten Gerät der Balingerinnen war das zweitschwächste Ergebnis der Konkurrenz.

Am Sprung setzt sich das Drama für die Balingerinnen fort

Am Sprung setzte sich das Drama weiter: Schatz musste kurzfristig passen; damit musste die TSG auf ihre zwei stärksten Springerinnen verzichten. Walz (10,95) konnte aufgrund ihrer Rückenprobleme keinen Tsukahara beitragen und beließ es wie Janine Kern (11,05), beim so genannten "Halb-ein-Halb-aus", einem Sicherheitssprung,. Es lag nun großer Druck auf Florine Wörz (11,85) und Sonja Lubitz (11,0), die ihren Tsukahara in den Stand bringen mussten – und sie lieferten. Mit 44,85 Punkten lag die TSG aber deutlich unter ihren Möglichkeiten.

TSG zeigt viel Teamgeist am Stufenbarren

Am Stufenbarren konnte Schatz, die eigentlich als Ersatz für Walz vorgesehen war, ebenfalls nicht mehr starten. Die Sterne standen schlecht für die TSG, aber die Mädels zeigten ihren Teamgeist Abermals war es die Mannschaftskapitänin Florine Wörz, die starke Nerven bewies und völlig ungeplant für Schatz am Barren einsprang. 7,30 Punkte waren ein mehr als akzeptables Ergebnis. Luisa Schneider, die sich während der gesamten Saison kontinuierlich steigerte, steuerte 7,95 Punkte bei. Wörz und Schneider schafften zusammen mit Antonia Maurer (8,05) eine gute Grundlage für die risikoreicheren Übungen von Kern (8,8) und Lubitz (9,3). Beide lieferten ein Feuerwerk ab und trugen so erheblich Mannschaftsergebnis von 34,10 Punkten bei – as stärkste Barrenergebnis der Saison für die Eyachstädterinnen.

Fünf Hundertstel fehlen zu Platz sechs

Am Ende reichte dies zu Rang sieben in der Tageswertung und auch in der Tabelle, wo nur fünf Hundertstel zu Platz sechs fehlten. Ein Ergebnis mit dem das Trainerteam des Aufsteigers vollauf zufrieden war. "Es war ein emotionaler Wettkampf mit Höhen und Tiefen. Im Endeffekt sind wir als Trainerteam einfach nur stolz darauf, wie alle zusammengehalten haben. Das spiegelt auch die intensive Vorbereitungszeit wieder. Unsere Mädels machen die Individualsportart Turnen zu einem Mannschaftssport. Und das ist neben dem Klassenerhalt, mit dem wir anfangs noch nicht rechnen konnten, wohl das Schönste überhaupt", resümierte Trainerin Katja Bisinger.