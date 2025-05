Kunstturnen: Der SV Dotternhausen will Geschichte schreiben

1 SVD-Trainer Manuel Thomas schickt zwei starke Mannschaften ins Aufstiegsrennen. Foto: Kara

Die Turner der ersten und zweiten Mannschaft kämpfen im Ligenfinale um den Aufstieg.









Ein sportliches Großereignis steht dem SV Dotternhausen am Samstag, den 10. Mai, bevor: Das Ligafinale des Schwäbischen Turnerbundes findet in der Innenstadtsporthalle in Ludwigsburg statt. Mit über 350 Turnern in drei Durchgängen wird die Veranstaltung zu einem Höhepunkt der Turn-Saison – und mittendrin beide Mannschaften des SV Dotternhausen, die sich mit überzeugenden Leistungen für das Finale qualifiziert. haben