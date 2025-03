Kunststoffe für unseren Alltag: Mehr Menge für weniger Geld: Sorgen in der Plastikbranche

Mehr Menge für weniger Geld: Sorgen in der Plastikbranche

1 Ein Meer von Plastikflaschen, die nach ihrer Leerung wieder genutzt werden. (Symbolbild) Foto: Ina Fassbender/dpa

Ob Pfandflaschen, Waschmaschinen-Verschalung, Auto-Innenraum oder Tabletten-Döschen: Plastik ist Teil unseres Alltags. Bei den deutschen Herstellern von Kunststoffen läuft es schon länger nicht rund.









Link kopiert



Frankfurt - Deutschlands Plastikhersteller sind unter Druck. Zwar stieg die Produktionsmenge 2024 um drei Prozent, wie der Verband Plastics Europe Deutschland in Frankfurt am Main mitteilte. Doch wegen harten Wettbewerbs und schwacher Nachfrage sanken die Preise so stark, dass sich der Branchenumsatz um drei Prozent auf 26,7 Milliarden Euro reduzierte.