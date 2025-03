Kunststadt Balingen: Mit Farbe gegen die schwarzen Momente

1 Manuela Preißler vor Werken der Teilnehmer. Diese sind aktuell im GPZ ausgestellt und öffentlich zu besichtigen. Foto: Silke Thiercy

„Wir pflegen die Seele durch das Malen“, sagt Manuela Preißler. Sie leitet die Malwerkstatt im Zentrum für gemeindenahe Psychiatrie. Die psychischen Erkrankungen rücken dabei einmal pro Woche für zwei Stunden in den Hintergrund.









Wer mit Manuela Preißler in diesen Tagen durch die Flure des GPZ in der Schwanenstraße wandelt, der bekommt eine ganz besondere Führung durch eine ganz besondere Ausstellung mit ganz besonderen Einblicken: Teilnehmer der Malwerkstatt zeigen ihre Werke. Und die sind so bunt und vielfältig, wie die Seelenlandschaften der Künstler.