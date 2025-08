Kunststadt Balingen: Im Atelier bricht schon mal Chaos aus

Die Bilder sind ganz schön zickig und lassen sich nur schwer fotografieren an diesem sonnigen Tag – das aufgetragene Blattgold lässt das Licht spiegeln. Es braucht etliche Versuche, ehe der Künstler Stephan Luithard einen Winkel auf der Steinbank beim Zollernschloss gefunden hat, der ein einigermaßen akzeptables Foto erlaubt.

Wie er selbst auf dem Foto aussieht? Das ist ihm weniger wichtig. Um seine Kunst geht es hier und das, was er damit aussagen will – oder auch nicht. Denn Luithard will den Betrachtern bewusst Raum lassen für eigene Ideen, Gedanken und Interpretationen. Einen Denk- und Dialograum will er schaffen. Dabei ist kein Werk abgeschlossen, jedes Bild soll sich in der Wahrnehmung der Betrachtenden weiter entwickeln.

Gastschüler in Frankreich

Mit dem Malen begonnen hat Stephan Luithardt als Schüler. Ein Jahr lang besuchte er eine Schule in der Ardèche in Frankreich. „Mit ist aufgefallen, dass in Frankreich die künstlerische Bildung ausgeprägter ist als in Deutschland“, sagt er. Und weiter: „In Frankreich ist die Kunst in allen Spielarten präsenter.“

Geboren und aufgewachsen ist Stephan Luithardt in Backnang. Mit seiner Frau und den beiden Kindern lebt er nun auf der Alb. „Da kann man im Wald schon mal alleine sein, zwei Stunden lang niemandem begegnen“, sagt der begeisterte Laufsportler. Und: „Die Leute hier sind entspannter und freundlicher als in der Großstadt, man kommt ins Gespräch.“ Einen Lieblingsort hat er auch – die Wacholderheide.

Aussteller in Balingen

Jüngst hat Luithardt im „Blauen Haus“ ausgestellt. Wie kam es? „Ich war bei der Artothek dabei und Bernhard Jung hat mich gefragt, ob ich den freien Slot belegen will.“ Jung ist einer der Macher hinter dem Verein Freiraum aktiv, der unter anderem wechselnde Ausstellungen ins „Blaue Haus“ bringt. Das Motto des Vereins – die Kunst soll zu den Menschen kommen – hat Stephan Luithardt sofort angesprochen, wie er sagt.

Studiert hat der Künstler in Tübingen, Jura. Das fließe in seine Werke ein: „Die gedankliche Präzision kommt vom Jurastudium“. Derzeit arbeitet er für die Hochschule Albstadt-Sigmaringen. Aber auch für kirchliche Träger war er schon im Einsatz. Und daher mag das Interesse her rühren, berufsbegleitend an der Columbia International University den Master in Theologie und Kulturwissenschaften nachzuschieben. Auch dieses Wissen findet sich in Luithardts Bildern wieder.

Stolzer Zweifach-Papa

Was der Papa so macht in der anderen, der unaufgeräumten Büroecke? Luithardts Kinder machen es dem Vater nach: Die siebenjährige Tochter und der vierjährige Sohn entdecken Pinsel und Farbe. „Dabei sind sie sehr ausdauernd“, meint der 43-Jährige und der Stolz ist ihm anzuhören.

Meistens mal er mit Ölfarben auf Leinwand. Das kann übrigens gerne ein bereits gerahmter „alter Schinken“ sein, den er günstig im Internet kauft und dann Schicht für Schicht in eines seiner Bilder verwandelt. „Übermalte Bilder erzeugen Schichtungen von Zeit und Bedeutung“, erklärt Luithardt.

Fan großer Denker

„Resonanz und Begegnung in der Kunst“ – das ist der Titel von Luithardts Masterarbeit. Aus dem Gedächtnis heraus zitiert er große Denker wie Adorno oder Eco. „Kunst fragt nicht, ob etwas richtig oder falsch ist“, erklärt der Maler. „Kunst ist ein offenes Spielfeld.“

Die zwei mitgebrachten „Spielfiguren“ verstaut er sorgsam in Luftpolsterfolie verpackt in einem Karton. Und den im Kofferraum. Luithardt muss heim, die Kids warten auf ihn.