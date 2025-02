Kunststadt Balingen: Carmen Traub: „Ich habe einen Wühltisch im Kopf“

Landesligist will die Klasse halten Neustart beim TSV Frommern unter Armin Hotz

Der TSV Frommern ist in die Vorbereitung gestartet. Vor allem an der Torausbeute muss der Landesligist arbeiten. 20 Tore in 16 Spielen sind ausbaufähig, das weiß auch der neue Trainer.