Kunststadt Balingen: Hier stellen Künstler von Weltrang aus

Heidrun Bucher-Schlichtenberger ist Galeristin aus Leidenschaft. Ihre Galerie „Kunstblick“ gibt es seit 20 Jahren und ist Sprungbrett für Künstler von Weltrang.
Wer der zierlichen Galeristin zum ersten Mal begegnet, der mag kaum glauben, wie viel Power sie hat – und wie gut sie in der Kunstszene vernetzt ist. Ihre Galerie „Kunstblick“ hat sie vor 20 Jahren eröffnet. Hier haben weltbekannte Künstler wie Renata Tumarova oder Alireza Varzandeh erste Schritte auf dem Parkett der Kunstszene gemacht. Letzterer stellte in der Balinger Galerie ein Bild aus, für das 20 000 Euro aufgerufen waren – ein paar Jahre später ist es 50 000 Euro wert.