Emma Weiß in Aktion. Zwei Rückwärtssalti schraubt sie in den Himmel.

Ski-Kunstspringerin Emma Weiß vom Freestyle-Club Zollernalb hat einen Winter mit zahlreichen Höhen hinter sich – doch der brachte auch große Herausforderungen mit sich.









Emma Weiß hat sich bei den Ski-Freestylern in der Aerials-Disziplin in der Weltspitze etabliert. In der Gesamtwertung des Weltcup belegte sie den sechsten Platz. Mit ihrem achten Rang bei der WM hadert die 23-Jährige aus Albstadt-Ebingen jedoch etwas. „Es ist insgesamt sehr gut gelaufen. Die Saison hatte einige Highlights für mich. Ich war bei jedem Weltcup in den Top Ten und habe dreimal das Superfinale erreicht. Meine Leistungen waren sehr konstant. Das Beste war, dass ich gemerkt habe, dass ich in jedem Wettkampf abliefere“, sagte Emma Weiß, der auch Zollernalbkreis-Landrat Günther-Martin Pauli die Daumen drückt.