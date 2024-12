Kunstsprechstunde in Hechingen: Kuriosität, Rarität oder Antiquität?

Kunstsprechstunde in Hechingen

1 Zahlreiche Ratsuchende haben sich von den Kunstexperten in der Villa Eugenia beraten lassen. Foto: Ude

Das Mannheimer Auktionshaus lud zur Kunstsprechstunde nach Hechingen in die Villa Eugenia ein. Zahlreiche Besucher aus der Region folgten der Einladung.









Ist mein Erbstück, mein Dachbodenfund oder Flohmarkt-Schnäppchen Kunst oder Krempel? Wer sich auf diese Frage schon länger eine Antwort wünschte, musste am Samstag mit seinem Schätzen zur Kunstsprechstunde nach Hechingen in die Villa Eugenia. Dort waren mit Charles Bamberger jun., seinem Onkel Charles Bamberger sen. und Aaron Gärtner des Mannheimer Auktionshauses von 10 bis 17 Uhr gleich drei Kunstexperten vor Ort, die kostenlos ihre Fachexpertise anboten. In Augenschein genommen wurden vorrangig Gemälde, Skulpturen, Münzen, Schmuck und Uhren.