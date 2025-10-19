Kunstsprechstunde in Balingen: Welchen Wert haben die Bilder? Experten wissen Bescheid

Das Auktionshaus Bamberger war mit seiner Kunstsprechstunde in Balingen zu Gast. Aaron Gärtner vom Auktionshaus sagt jedoch: Manchmal sind die Vorstellungen übertrieben.

Expertenteams von Bamberger besuchen Städte, um für Schätze wie Kunstbilder, Skulpturen, Edelstein, Schmuck, Münzen, Kleinkunst und Uhren jeglicher Art kostenfrei Expertisen vorzunehmen. Am Samstag machte das Auktionshaus im Balinger Cubus Station. „Jeden Samstag sind wir diesbezüglich irgendwo anders in Deutschland unterwegs. In Zukunft auch in Österreich und der Schweiz“, meint Aaron Gärtner vom Auktionshaus.

Dennoch: Weitaus nicht alle Objekte schaffen es unmittelbar in spätere Auktionen von Bamberger. Das kann zum einen daran liegen, dass der potenzielle Verkäufer aus diversen Gründen einen Rückzieher macht oder dass trotz des immensen Fachwissens der Experten und deren Zugriff auf die mehr als elf Millionen Objekte umfassende Preisdatenbank „artnet“ ad hoc nicht alle Informationen gesammelt werden können.

„In dem Fall bieten wir eine kostenlose, tiefgründige Recherche vor Ort in unserem Auktionshaus an“, erzählt Gärtner.

Ein Blumenbild eines Sigmaringer Ehepaars, das einfach zum Spaß einmal nach Balingen kam, wird indes definitiv nicht den Weg in die einmal im Quartal stattfindenden Auktionen von Bamberger finden.

„Das Bild ist zwischen 250 und 300 Jahre alt und für uns nicht interessant. Das ist Hobbymalerei, denn die Blumen leben nicht und sind auch nicht detailgetreu dargestellt“, erläuterte Gärtner. „Die Leute haben öfter einmal übertriebene Vorstellungen, werden dann aber schnell wieder auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt. Anderseits kam es auch schon einmal vor, dass sich jemand 200 bis 300 Euro für ein Ölgemälde erhoffte und sich herausstellte, dass es sich um einen echten Chagall mit einem geschätzten Wert von 600 000 bis 800 000 Euro handelte“, ergänzt Gärtner, der der TV-Sendung „Bares für Rares“ „sehr dankbar“ ist.

„Kunst generell geht momentan gut, genauso wie Bronzeskulpturen und aufgrund des konstant hohen diesbezüglichen Preises alles, was mit Gold und Silber zu tun hat. Einen tiefen Fall der Erlöse gibt es bei Porzellan, Puppen und Teppiche, die momentan allesamt nicht auf dem Markt gefragt sind“, sagt Gärtner. Immerhin: In Balingen konnten Teilnehmer fragen, woran sie sind.