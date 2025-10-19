Kunstsprechstunde in Balingen: Welchen Wert haben die Bilder? Experten wissen Bescheid

Das Auktionshaus Bamberger war mit seiner Kunstsprechstunde in Balingen zu Gast. Aaron Gärtner vom Auktionshaus sagt jedoch: Manchmal sind die Vorstellungen übertrieben.
Expertenteams von Bamberger besuchen Städte, um für Schätze wie Kunstbilder, Skulpturen, Edelstein, Schmuck, Münzen, Kleinkunst und Uhren jeglicher Art kostenfrei Expertisen vorzunehmen. Am Samstag machte das Auktionshaus im Balinger Cubus Station. „Jeden Samstag sind wir diesbezüglich irgendwo anders in Deutschland unterwegs. In Zukunft auch in Österreich und der Schweiz“, meint Aaron Gärtner vom Auktionshaus.