Kunstschule eröffnet in Lörrach: Wie ein Künstler über die Taliban siegt

Mit so vielen Leinwänden wie möglich im Gepäck floh der afghanische Maler Hisam Rustaqi mit seiner Familie vor den Taliban.

Steile Stufen führen hinab in das Kellergewölbe in der Tumringer Straße 215, der etwas versteckte Zugang liegt in der Riesstraße 1. Hier unten malert, gipst und renoviert Hisam Rustaqi seit einem halben Jahr. Für ihn ist der Ort ein Kleinod. Hier soll sein Traum wahr werden. Das Gewölbe, in dem früher Teppiche des Painda-Geschäfts lagerten, wird Ausstellungsraum, Atelier und Kunstraum. Hier sollen auch Malkurse stattfinden. „Für alle“, wie der Künstler betont. Die Eröffnung ist am Samstag, 28. März, ab 14 Uhr.

Leben und malen ist unter den Taliban unmöglich Hisam Rustaqi stammt aus Afghanistan, seit drei Jahren lebt er mit Frau und zwei Söhnen in Deutschland. Die Taliban machten sein und das Leben seiner Familie in der alten Heimat unmöglich. Denn er ist dort ein bekannter Künstler. Und Kunst ist unter den Taliban nicht möglich, eine Verhaftung drohte. „Es wäre sehr gefährlich.“

Rechtzeitig geflohen

Gerade noch rechtzeitig vor deren erneuter Machtübernahme floh der 61-Jährige mit seiner Familie nach Tadschikistan, im Gepäck so viele bemalte Leinwände wie irgend möglich. Viele Werke mussten dort bleiben. Was mit ihnen geschehen ist, weiß er nicht, viele wurden wahrscheinlich verbrannt.

Nach eineinhalb Jahren kam die Familie mit Unterstützung des Außenministeriums hier in Deutschland an, erzählt der Maler. Inzwischen können seine Kinder fließend Deutsch, er selbst will unbedingt Fortschritte machen und bestätigt lachend das Urteil über die wirklich schwere deutsche Grammatik.

Der Künstler mit Werken Foto: Gabriele Hauger

Mittlerweile hat Rustaqi einen großen Freundeskreis, darunter viele Künstler. Und seine bemerkenswerten Bilder waren schon ausgestellt, zum Beispiel in der PopUp-Galerie von Dieter Korb, mit dem Rustaqi eine intensive Freundschaft verbindet. „Dieter hilft mir viel, auch hier mit dem Aufbau der neuen Galerie“, erzählt der Künstler unserer Redaktion. Auch seine Frau malt, „eher moderne Kunst“, lächelt er, ebenso wie sein ältester Sohn. „Wir sind eben eine Künstlerfamilie.“

Studium in Kabul, Moskau und Sankt Petersburg

Seit über 40 Jahren hat Hisam Rustaqi Erfahrung in der Malerei und grafischen Techniken. Er erlangte den Meister an der angesehenen Akademie der Bildenden Künste in Sankt Petersburg, hat Kunstpreise gewonnen, nahm an internationalen Ausstellungen teil. Gelernt hat er an der Kunstschule in Kabul, ging später ans Surikow-Institut in Moskau.

Faszinierende Szenen aus dem Alltag

Er malt realistisch. Faszinierend sind die Szenen aus dem afghanischen Alltag, die er auf Leinwand bannt. Ein Kaffeehaus mit scherzenden Männern, Turban tragenden Gästen, einem melancholischen Jungen und dem Künstler selbst. Oder trauernde afghanische Frauen auf einem Friedhof. Er malt aber auch Landschaften, Tiere oder den saftig-grünen, wolkenverhangenen Blick auf die Hügel rund um Lörrach oder Straßenszenen aus der Stadt. Orientalische und westliche Einflüsse prägen seine Werke, Szenen, angereichert mit Poesie oder abstrakten Verweisen. Er malt viele Porträts und Alltagsszenen, legt Wert auf eine klare Komposition seiner Bilder.

Wechselnde Ausstellungen

Stolz zeigt er uns die Räume im Gewölbe, in denen künftig ringsum wechselnd Werke ausgestellt werden. Hier sollen auch die Kunstschüler zusammenkommen, deren Werke auch regelmäßig ausgestellt werden.

Themenbereiche, die Rustaqi anbietet, sind Malen mit Ölfarben, Aquarell, Acryl, Bleistift, Pastell in Porträt, Landschaft, Stillleben sowie freies Arbeiten mit Modell oder frei gewähltem Motiv.

„Ich will, dass hier Kunst gelebt wird.“

Der Unterricht soll 16 Stunden im Monat umfassen, die Zeiten für den jeweiligen Kurs werden flexibel abgestimmt. Rustaqi wünscht sich eine kreative, inspirierende Atmosphäre in seinen Räumen. „Kunstinteressierte, Maler, Kursteilnehmer, alle sollen zusammensitzen, Kaffeetrinken, sich austauschen“, so stellt er es sich vor, egal, ob man Kunst studiert hat oder nicht. „Ich will, dass hier Kunst gelebt wird.“

Ob er dennoch Sehnsucht nach der Heimat hat? „Ich bin Künstler. Ich bin da Zuhause, wo die Menschen mich und meine Bilder verstehen.“

Info: Eröffnung der Akademischen Kunstschule Rustaqi: Samstag, 28. März, 14 Uhr, Teichstraße 215 (Eingang Riesstraße 1); Infos: www.rustaqi.art