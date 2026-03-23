Kunstschule eröffnet in Lörrach: Wie ein Künstler über die Taliban siegt

Mit so vielen Leinwänden wie möglich im Gepäck floh der afghanische Maler Hisam Rustaqi mit seiner Familie vor den Taliban.
Steile Stufen führen hinab in das Kellergewölbe in der Tumringer Straße 215, der etwas versteckte Zugang liegt in der Riesstraße 1. Hier unten malert, gipst und renoviert Hisam Rustaqi seit einem halben Jahr. Für ihn ist der Ort ein Kleinod. Hier soll sein Traum wahr werden. Das Gewölbe, in dem früher Teppiche des Painda-Geschäfts lagerten, wird Ausstellungsraum, Atelier und Kunstraum. Hier sollen auch Malkurse stattfinden. „Für alle“, wie der Künstler betont. Die Eröffnung ist am Samstag, 28. März, ab 14 Uhr.