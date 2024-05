„Monets Garten“ in Freiburg

1 Die Besucher werden Teil der Monet-Werke. Foto: Arne Hahn

Aufwendige Installationen und Projektionen sollen in Verbindung mit Musik und Gerüchen rauschende Farbwelten kreieren und in der Schau „Monets Garten“ in Freiburg die Gemälde des großen Künstlers auf noch nie zuvor gesehene Weise lebendig werden lassen. Gelingt das?









Link kopiert



Kunst-Liebhaber kennen das: Zunächst in die Ausstellung, von einem Bild zum anderen, gelegentlich ein intensives Betrachten in aller Ruhe – und dann wieder hinaus in die Realität. Dass es auch komplett anders geht, können Kunstinteressierte und alle, die es werden wollen, noch bis zum 2. Juli im großen Zelt auf dem Freiburger Messegelände erleben.