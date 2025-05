Als „Farbpoet mit Benzin im Blut“ ist Bernd Luz schon bezeichnet worden, und wer seine Kunstwerke kennt, weiß auch warum. Der Künstler und Werbefachmann aus Neuhausen ob Eck mag Autos und kräftige Farben. Kombiniert ergibt das knallige Pop-Art-Collagen, die besonders Auto-Fans gut gefallen dürften.

Kein Wunder also, dass Luz’ Werke an den Standorten der „Motorworld“ gern gesehen ist. Die Eventhallen „Motorworld“ gibt es zum Beispiel in Stuttgart, München und Zürich. Der Mix aus Werkstatt, Garage, Fahrzeug-Museum, Einkaufszentrum und Konferenzhalle ist ein beliebtes Ausflugsziel.

Ausgestellt auf Mallorca

Eine neue Motorworld wurde Mitte April in Palma de Mallorca in der Nähe des Flughafens eröffnet. Die grauen Betonwände schmücken zur Eröffnung zahlreiche bunte Werke des gebürtigen Rottweilers. Doch seit Montag, 28. April, fehlen zwei dieser Bilder.

Sie hingen im Treppenhaus nah am Eingang, das wurde ihnen wohl zum Verhängnis. „Wahrscheinlich hat sie jemand einfach rausgetragen“, vermutet Bernd Luz. Nach dem Motto: Dreistigkeit siegt.

Der Diebstahl fiel in der Motorworld am Montagmorgen auf und wurde der Polizei gemeldet. Es gibt zwar Kameraaufzeichnungen im Gebäude, darauf sei aber nichts Verwertbares zu sehen, wurde Luz gesagt. „Und selbst wenn“, meint er. „Dann sieht man zwei dunkle Gestalten mit Bildern unterm Arm, das bringt uns auch nicht weiter.“

Hommage an alte Rennwagen

Zwei alte Rennwagen sind auf den Bildern zu sehen: auf dem einen ein Ferrari 330, Gewinner des 24-Stunden-Rennens von Daytona 1976, vor einem leuchtend rot-orange-blauen Hintergrund, auf dem anderen ein grüner Aston Martin, Sieger des 24-Stunden-Rennens in Le Mans 1959.

Für 4000 Euro pro Stück verkauft Bernd Luz diese Werke. „Wenn es öffentlich wird, dass sie gestohlen wurden, dann kann der Dieb es zumindest schwer weiterverkaufen“, hofft er. „Aber vielleicht hat er auch selber ein Faible für solche Fahrzeuge...“, mutmaßt der Künstler über den Sinn dieses Kunstraubs.

Auch ein Youtuber, der regelmäßig aus Mallorca berichtet, weist in einem Video auf den Diebstahl hin. Vielleicht könne der Fall so doch aufgeklärt werden, hofft Luz.

Der 58-Jährige hat regelmäßig Ausstellungen in der Region und auch weit darüber hinaus. Er freut sich, gut im Geschäft zu sein mit seinen Werken, momentan hat er mehrere Projekte am Laufen. „Aber sowas ist mir noch nie passiert“, meint er zu dem Diebstahl, „und das auch noch direkt nach der Eröffnung!“ Ein herber Schlag, meint er, stecke doch in jedem Kunstwerke eine Seele.

Indes: Bernd Luz kann dem Vorfall auch was Positives abgewinnen. Kunstwerke, die im Fokus von Diebstählen stehen, seien in der Regel berühmt. Er sei wohl „endgültig im Olymp der großen Künstler angekommen“.