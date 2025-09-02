Kunstrasenplatz in Dotternhausen: Das Granulat klebt an den Kickschuhen

Der Kunstrasenplatz in Dotternhausen wird saniert – aber nicht mehr in diesem Jahr. Das hat der Rasen auch dringend nötig.
Kunstrasen gilt im Amateurfußball als Nonplusultra, weil er robust, pflegeleicht und bei Wind und Wetter, also das ganze Jahr über, bespielbar ist. Vor allem an heißen Tagen tut sich aber ein Problem auf, von dem jetzt auch die Kicker in Dotternhausen betroffen sind. Das Granulat verklumpt, es klebt teilweise zentimeterhoch an den Sohlen der Kickschuhe und ist nur schwer abzukommen. Im September soll es zu einer Entscheidung kommen.