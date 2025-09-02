Kunstrasenplatz in Dotternhausen: Das Granulat klebt an den Kickschuhen

Der Kunstrasenplatz in Dotternhausen wird saniert – aber nicht mehr in diesem Jahr. Das hat der Rasen auch dringend nötig.

Kunstrasen gilt im Amateurfußball als Nonplusultra, weil er robust, pflegeleicht und bei Wind und Wetter, also das ganze Jahr über, bespielbar ist. Vor allem an heißen Tagen tut sich aber ein Problem auf, von dem jetzt auch die Kicker in Dotternhausen betroffen sind. Das Granulat verklumpt, es klebt teilweise zentimeterhoch an den Sohlen der Kickschuhe und ist nur schwer abzukommen. Im September soll es zu einer Entscheidung kommen.

Der Sportverein Dotternhausen ist deshalb mit der Bitte an die Gemeinde herangetreten, das Granulat auf dem Gelände in der Plettenbergstraße auszutauschen. Für umme geht das freilich nicht. „Eine Sanierung als Garantieleistung ist nicht mehr möglich“, informierte Bürgermeisterin Marion Maier im Gemeinderat vor einigen Wochen. Der aktuelle Belag sei 2015 eingebracht worden, die Gewährleistungspflicht ende aber bereits nach fünf Jahren.

In der Sitzungsvorlage hieß es, dass vor über zehn Jahren Granulat als geeigneter Belag gegolten habe. Aus Umweltgesichtspunkten und zur Vermeidung von Plastik rücke nun aber eine Verfüllung mit Kork zunehmend in den Mittelpunkt.

„Nachbessern ist Stückwerk“

Den Gemeinderäten stellte sich außerdem die Frage, ob nur die betroffenen Stellen oder das Granulat auf dem gesamten Platz ausgetauscht werden soll. „Nachbessern ist Stückwerk“, weshalb Georg von Cotta, wie auch seine Kollegin Elisabeth Menholz, klar den Komplettaustausch favorisierte.

Als Alternative zu Kork brachte von Cotta Olivenkerne ins Spiel. Den ungewöhnlichen anmutenden Belag gibt es tatsächlich. Wer im Internet recherchiert, findet viele Vereine, die auf gemahlene Olivenkerne als biologisch abbaubare Alternative zum mittlerweile verbotenen Mikroplastik-Belag setzen.

Rückendeckung für ihren Vorschlag, die Maßnahme ins nächste Jahr zu verschieben, erhielt Elisabeth Menholz von Thomas Rebstock, der auch im Ausschuss des Sportvereins sitzt. „Wenn die Sanierung erst 2026 kommt, können wir sie regulär im nächsten Haushalt berücksichtigen“, betonte Menholz.

Billig wird die Sanierung nicht

Die Entscheidung über das weitere Vorgeben soll allerdings schon im September erfolgen. Der Bürgermeisterin war wichtig, dass mit der Sanierung im Frühjahr begonnen werden kann. Denn Thomas Rebstock gab zu bedenken: „An wirklich heißen Tagen ist das Fußballspielen fast nicht mehr möglich.“

Was jetzt schon feststeht: Billig wird die Sanierung nicht. Bei einer Teilsanierung muss mit Kosten von über 20 000 Euro gerechnet werden, bei einer Vollsanierung mit zwischen 45 000 und 62 000 Euro. Zuschüsse können der Sportverein und die Gemeinde beim Württembergischen Landessportbund und der „Kommunalen Sportförderung“ beantragen.