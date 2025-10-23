Kunstrasenplatz in Balingen: Sanierung fällt deutlich günstiger aus – das ist der Grund

Die Stadtkämmerei in Balingen dürfte sich freuen. Die Erneuerung des Kunstrasens fällt günstiger aus. Der Entscheidungsprozess glich einer Achterbahnfahrt.
In der Juli-Gemeinderatssitzung hat das Gremium in Balingen mit knapper Mehrheit für die Erneuerung des Kunstrasens bei der Bizerba-Arena gestimmt. Nun, drei Monate später, wurde der Auftrag an die Firma Schöppler aus Meßkirch vergeben. Diese wird die Bauleistung, zur Freude der Verwaltung, deutlich günstiger als ursprünglich geplant ausführen.