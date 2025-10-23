Kunstrasenplatz in Balingen: Sanierung fällt deutlich günstiger aus – das ist der Grund

Die Stadtkämmerei in Balingen dürfte sich freuen. Die Erneuerung des Kunstrasens fällt günstiger aus. Der Entscheidungsprozess glich einer Achterbahnfahrt.

In der Juli-Gemeinderatssitzung hat das Gremium in Balingen mit knapper Mehrheit für die Erneuerung des Kunstrasens bei der Bizerba-Arena gestimmt. Nun, drei Monate später, wurde der Auftrag an die Firma Schöppler aus Meßkirch vergeben. Diese wird die Bauleistung, zur Freude der Verwaltung, deutlich günstiger als ursprünglich geplant ausführen.

In der Juli-Sitzung rechnete man noch mit Gesamtkosten in Höhe von rund 2,4 Millionen Euro. Diese Rechnung ist mittlerweile überholt, und die Verwaltung gab bekannt, dass die Baumaßnahmen rund 600 000 Euro günstiger ausfallen als angenommen.

Feld deutlich in die Jahre gekommen

Bereits in mehreren Runden sprach die Verwaltung von einem Feld, das deutlich in die Jahre gekommen ist. Der Platz lasse sich kaum noch bespielen, wurde nun noch mal in der Beschlussunterlage betont.

Der Kunstrasenplatz soll umfangreich saniert werden: „Es wird ein Kunstrasenbelag mit Verfüllung aus Sand und Kork hergestellt“, heißt es. Und weiter: „Der Kunstrasenbelag wird, aufgrund der Überflutungsthematik, zusätzlich mit Klemmschienen an den umlaufenden Randsteinen befestigt.“

Am Ende bietet der Platz Trainingsmöglichkeiten für die Fußballer, aber auch für die American-Football-Abteilung. Auch der Zuschauerbereich wird neu hergerichtet und an den kurzen Seiten im Norden und Süden sechs Meter hohe Ballfangzäune errichtet.

Keine überplanmäßige Mittel nötig

Aufgrund der nun geringeren Kosten sowie Fördergelder in Höhe von 120 000 Euro, muss die Stadtverwaltung keine überplanmäßige Mittel entsprechend des Baubeschlusses einplanen.

„Die große Diskrepanz zwischen Angebot und Kostenberechnen liegt im Wesentlichen in zu hochangesetzten Einheitspreisen in massereichen Positionen“, heißt es in der Beschlussvorlage. Für Stephan Reuß (FDP), der sich natürlich über die Einsparungen freue, sei das dennoch unbefriedigend. „Bei besserer Planung wären uns wohl einige kontroverse und emotionale Debatten im Vorfeld erspart geblieben.“

Fertigstellung für Ende Juli 2026 geplant

Tatsächlich glich der Entscheidungsprozess über die vergangenen Monate einer regelrechten Achterbahnfahrt. Aufgrund der Kosten und anderer Sportstätten in Balingen, die ebenfalls dringend saniert werden müssen, kamen immer wieder kritische Stimmen auf, die die Erneuerung des Kunstrasenplatzes infrage stellten.

Die Verwaltung um OB Dirk Abel betonte regelmäßig, dass man nun mal jetzt die fortgeschrittene Planung für den Kunstrasenplatz habe. „Ich würde sehr gerne auch gleich die Sanierung der Längenfeld-Turnhalle und die Errichtung einer Schnitzelgrube für die Turner mit vorantreiben, aber da sind wir einfach noch nicht so weit mit der Planung“, sagte Abel einmal in einer Ausschusssitzung.

Die Stadt geht davon aus, dass noch in diesem Jahr mit der Ausführung der Baumaßnahme begonnen werden kann. Mit der Fertigstellung rechnet die Verwaltung spätestens im Juli 2026.