Kunstrasen wird saniert: „Eine große Herausforderung“ – so plant die TSG Balingen für Spiele und Training

Vor kurzem begann die Sanierung des Kunstrasens an der Bizerba-Arena: Wir haben bei der TSG Balingen nachgefragt, wie sie den Wegfall des meistgenutzten Platzes kompensieren werden.
Es ist ein ungewohnter Anblick, wenn man sich auf das Sportgelände der TSG Balingen begibt: Wo sonst eigentlich fast immer gespielt oder trainiert wird, sieht es nun nach Baustelle aus. Die lange geplante Sanierung des Kunstrasenplatzes ist mittlerweile gestartet, so spielte die U23 der TSG am Wochenende beispielsweise schon in Dotternhausen.