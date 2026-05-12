Kunstradsport RV Herrenzimmern: Silber und Bronze für Moosmann und Schmidle

Enie Schmidle und Lea Moosmann holten bei den Württembergischen Meisterschaften der Schüler im Kunstradsport Platz zwei und drei.

Einen großen Erfolg gab es für die Fahrerinnen des Radfahrervereins Herrenzimmern bei den Württembergischen Meisterschaften der Schüler im Kunstradsport am vergangenen Sonntag in Stuttgart-Untertürkheim. Enie Schmidle wurde Vizemeisterin in der Klasse Schüler U 11 und ihre Vereinskameradin Lea Moosmann holte sich die Bronzemedaille. Leonie Breitenbach wurde in der Kasse U 13 Elfte.

In der Halle war eine tolle und ruhige Atmosphäre. Lea Moosmann und Enie Schmidle waren etwas nervös vor ihrem Start aber konnten sich gut fokussieren. Schmidle ging dann an den Start und zeigte ihre Kür in Ruhe und mit guter Körperhaltung. Sie verließ mit guter Wertung und einem Lächeln die Wettkampffläche. Ihre Teamkollegin Lea Moosmann ging direkt nach ihr an den Start und auch sie hatte ihre Nervosität im Griff und spulte ihre Kür souverän ab. Sie ging ebenfalls mit einem Lächeln von der Fläche.

Konkurrenz mit Patzern

Beide erreichten eine neue persönliche Bestleistung. Viele Konkurrentinnen von Schmidle und Moosmann patzten an diesem Tag, so machten die beiden etliche Plätze gut. Am Ende der Disziplin konnte sich Schmidle über Silber und Moosmann über Bronze freuen. Ein sehr großer Erfolg für die beiden Herrenzimmerner Sportlerinnen bei Ihrer ersten Teilnahme an den Württembergischen Meisterschaften mit Platz zwei und drei.

Unsere Empfehlung für Sie Radfahrverein Herrenzimmern Trio fährt zu den Württembergischen Meisterschaften Leonie Breitenbach, Lea Moosmann und Enie Schmidle starten bei den Württembergischen Meisterschaften im Kunstradfahren in Stuttgart.

Am Nachmittag startete dann Leonie Breitenbach. Auch sie war nervös, hatte aber die Nervosität gut im Griff. Auf der Wettkampffläche zeigte sie ihr Können und ging zufrieden von der Fläche. Am Ende machte sie einen Platz gut und landete auf dem 11. Platz. Die weiteren Ergebnisse der Starterinnen des Bezirk Schwarzwald-Zollern:

Schülerinnen U 11: Platz sieben für Anna Spielvogel vom RV Empfingen.

Schülerinnen U 13: Platz drei für Larissa Milz vom RV Empfingen.

Vierer Einradfahren Schüler U 15 offene Klasse: Platz zwei für den RSpV Schwenningen.