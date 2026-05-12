Kunstradsport RV Herrenzimmern: Silber und Bronze für Moosmann und Schmidle

Enie Schmidle und Lea Moosmann holten bei den Württembergischen Meisterschaften der Schüler im Kunstradsport Platz zwei und drei.
Einen großen Erfolg gab es für die Fahrerinnen des Radfahrervereins Herrenzimmern bei den Württembergischen Meisterschaften der Schüler im Kunstradsport am vergangenen Sonntag in Stuttgart-Untertürkheim. Enie Schmidle wurde Vizemeisterin in der Klasse Schüler U 11 und ihre Vereinskameradin Lea Moosmann holte sich die Bronzemedaille. Leonie Breitenbach wurde in der Kasse U 13 Elfte.