Damit belegen Florian und Ferdinand Hirt auch in der Junior Masters Gesamtwertung Rang zwei hinter den Geschwistern Lisa und Benjamin Lechner (RKB Solidarität Bruckmühl), die die deutschen Farben auch bei der Junioren-Europameisterschaft Ende Mai in Ungarn vertreten wird. Die Hirt-Zwillinge indes werden vom BDR wohl als Ersatzfahrer nominiert.

„Wir sind zufrieden“, sagt Bundestrainer Dieter Maute, der auch Tailfinger Vereinstrainer ist. „Wir haben es riskiert, in Schwanewede die zweifache Standdrehung ins Programm aufzunehmen.“ Das zahlte sich auch aus. Im ersten Durchgang klappte es; doch dann mussten die beiden Hirts bei der einfachen Standdrehung vom Rad, und so standen von 119,60 aufgestellten Punkten am Ende 105,39 Zähler zu Buche.

Weit besser lief es im Finale, wo ein Kampfrichter die zweifache Standdrehung voll und ein weiterer mit 50 Prozent bewertete. Da die beiden Tailfinger sonst gut durch ihr Programm kamen, fuhren sie 112,29 Punkte aus und erreichten so Rang zwei hinter Lechner/Lechner (121,20). „Die 112 Punkte liegen im Bereich der Bestleistung der Beiden. Sie haben nun ein grundsolides Programm mit dem sie auch bei den Deutschen Meisterschaften am 17, und 18. Mai in Amorbach Platz zwei anpeilen können“, sagt Maute, der aber in den nächsten beiden Wochen das Training der beiden Hirts etwas umstellen wird, um neue Reize bei seinem Duo zu setzen.

Einen starken Auftritt in Schwanewede hatte auch Elijah Beck vom RV Trillfingen. Er zeigte erneut ein starkes Programm und fuhr mit 108,28 Punkten eine neue persönliche Bestleistung heraus, die ihm in der Tageswertung den achten Rang einbrachte. Damit löste er auch das Ticket für die Deutschen Meisterschaften.

Doch zuvor startet Beck am Wochenende beim 3. Müller Reisen Cup in Empfingen, wo er zusammen mit Elin Semmelmann und Lena Schneider den RV Trillfingen vertreten wird.