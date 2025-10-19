Kunstradfahren: Zollern-Duo landet Doppelsieg bei der Deutschen Meisterschaft

Die Deutschen Meisterschaften der Kunstradfahrer in Lübbecke werden zum Triumph für die Fahrer aus dem Zollernalbreis. Philipp Rapp holt Gold und Jonas Beiter Silber.
„Das ist eine tolle Geschichte“, freute sich Bundestrainer Dieter Maute, der auch Rapps Vereinstrainer beim RSV Tailfingen ist. „Philipp hat damit nicht nur seinen ersten Titel bei der Elite im 1-er der Männer geholt, sondern auch dafür gesorgt, dass mal wieder eine Deutsche Meisterschaft nach Tailfingen geht. Das letzte Mal war das meines Wissens 2003 der Fall. Danach gab es noch Vizemeisterschaften durch Max Maute und Philipp.“