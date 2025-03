Das war stark: Gleich zwei neue persönliche Bestleistungen haben Florian und Ferdinand Hirt vom RSV Tailfingen im offenen 2-er beim Junior Masters in Lemgo hingelegt.

“Das war ein solider Auftritt“

In der Vorrunde fuhren die Zwillinge, die 116,40 Punkte aufstellten, 107,58 Zähler aus und erreichten somit als Zweitplatzierte hinter den Geschwistern Lisa und Benjamin Lechner (RKB Solidarität Bruckmühl/117,55) das Finale. Dort lief es noch besser für die beiden Tailfinger: Mit 109,66 Punkten stellten sie erneut eine Bestleistung auf und verteidigten so Rang zwei. „Wir sind zufrieden. Das war ein solider Auftritt. Das Ziel, Rang zwei halten, haben wir erreicht“, lobt Bundestrainer Dieter Maute, der auch Tailfinger Vereinstrainer ist, seine beiden Schützlinge. „Sind ihr Programm zweimal konzentriert gefahren. Wir haben diesmal auf die zweifache Standdrehung verzichtet, um eine solide Basis zu schaffen. Das ist uns gelungen.“

Zweifache Standdrehung bleibt im Training im Programm

Doch im Training, so kündigt Maute an, werden Florian und Ferdinand Hirt weiterhin ihre Programm mit zweifacher Standdrehung fahren. „Wir wollen ja weiterkommen und schauen, ob wir dieses Programm dann auch noch in dieser Saison bei Wettbewerben fahren, wenn die Beiden die nötige Sicherheit haben.“ Gut möglich, dass dies bereits in zwei Wochen der Fall ist, wenn in Haslach das 2. Junioren Masters ansteht. „Da wir recht gut vom einen zum anderen Programm umswitchen können, entscheiden wir das aber kurzfristig“, so Maute.

Elijah Beck gibt gelungenes Debüt

Über ein gutes Debüt durfte sich auch Elijah Beck vom RV Trillfingen in Lemgo freuen. Mit 114,60 aufgestellten Punkten war er auf Rang acht geführt und musste als erster Junior auf die Wettkampffläche. Dort zeigte Beck einen guten Einstand. „Alle Übungen klappten sehr gut; er ist ohne Bodenberührung durchgefahren und die Zeit hat auch gereicht. Das war sein Ziel und das hat er bestens erreicht“, war die Trillfinger Trainerin Renate Beck mit dem Auftritt zufrieden. Denn mit 104,93 ausgefahrenen Punkten blieb Elijah Beck nur knapp unter seiner Bestleistung und landete in der Endabrechnung im 1-er auf dem sieben Rang.

Am kommenden Wochenende will Elijah Beck dann seine Leistung beim 2. BW-Cup der Junioren in Laudenbach wieder abrufen.