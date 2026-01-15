Kunstradfahren: Spannung auf zwei Rädern in Trillfingen

Am Sonntag geht in der Mehrzweckhalle Trillfingen die neue Saison los: Bei den Kreismeisterschaften des Radsportkreises Zollern-Eyach treten 24 Sportler an.
Am Sonntag dreht sich in der Mehrzweckhalle Trillfingen alles um das Kunstrad: Die Kreismeisterschaften des Radsportkreises Zollern-Eyach eröffnen die Saison 2026. Insgesamt 24 Sportler aus Empfingen, Frohnstetten, Tailfingen und Trillfingen treten an, um ihr neues Programm zu präsentieren und die Früchte ihrer Saisonvorbereitung auf die Probe zu stellen. Für viele ist es der erste Wettkampf des Jahres, was die Spannung zusätzlich erhöht.