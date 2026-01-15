Kunstradfahren: Spannung auf zwei Rädern in Trillfingen

Am Sonntag geht in der Mehrzweckhalle Trillfingen die neue Saison los: Bei den Kreismeisterschaften des Radsportkreises Zollern-Eyach treten 24 Sportler an.

Am Sonntag dreht sich in der Mehrzweckhalle Trillfingen alles um das Kunstrad: Die Kreismeisterschaften des Radsportkreises Zollern-Eyach eröffnen die Saison 2026. Insgesamt 24 Sportler aus Empfingen, Frohnstetten, Tailfingen und Trillfingen treten an, um ihr neues Programm zu präsentieren und die Früchte ihrer Saisonvorbereitung auf die Probe zu stellen. Für viele ist es der erste Wettkampf des Jahres, was die Spannung zusätzlich erhöht.

Der Auftakt in die neue Saison hat Tradition Auftakt hat Tradition Die Kreismeisterschaft ist für alle Kunstradfahrer der traditionelle Auftakt und dementsprechend hochkarätig besetzt: Vom Einsteiger bis zum Weltmeister und Weltcup-Gewinner Philipp-Thies Rapp sind alle Altersklassen vertreten. Vom RV Trillfingen starten Lena Schneider (Schülerinnen U13), Elijah Beck (Junioren) sowie Jonas Beiter, Deutscher Vizemeister und Weltcup-Zweiter bei den Männern.

Auftritt des Weltmeisters als Höhepunkt

Höhepunkt der Veranstaltung sind natürlich die Auftritte von Philipp-Thies Rapp und Jonas Beiter, die das Publikum mit ihren Weltklasse-Programmen begeistern werden. Der Wettkampf beginnt um 13 Uhr mit den Schülerinnen U11, die Siegerehrung ist für 16.45 Uhr geplant. Der RV Trillfingen freut sich auf zahlreiche Zuschauer – der Eintritt ist frei. Ein perfekter Tag für alle Fans des Kunstradsports.

Der RSV Tailfingen schickt bei der U11 vier Teilnehmer ins Rennen. Dieter Maute: „Das sind vier Tailfinger Jungs, die mit ihrem allerersten Wettkampf einsteigen. Das Ziel ist einfach das Kennenlernen des Wettkampfs. Sie dürfen auch Fehler machen. Für mich ist es wichtig, dass sie zum Schluss rauslaufen und stolz sind und letztendlich zu sich sagen, Wettkampf ist eigentlich eine coole Sache.“

Der Nachwuchs kann sich in Trillfingen beweisen

Nachwuchs kann sich beweisen

Ruben Niewienda, Felix Rehfuß, Peter Muschelknautz und Taha Agigüzel sind seit etwa eineinhalb Jahren im Training und dürfen sich nun bei den Kreismeisterschaften beweisen. Bei der Elite starten vom RSV Tailfingen bei 2ern Ferdinand und Florian Hirt, bei den 1er Frauen Carina Steinhilber und bei den 1er Männer Weltmeister Philipp-Thies Rapp.

Bundestrainer vor Ort

Auch der Bundestrainer ist vor Ort

„Für alle drei, die Elite fahren, sind die Kreismeisterschaften der erste Wettkampf des Jahres. Wir sind momentan im Aufbautraining für die Saisonhöhepunkte im Herbst. Bei der Kreismeisterschaft gilt es hauptsächlich konditionell durchzukommen“, weiß Maute. So wird bei den Tailfinger Teilnehmern das „alte Programm“ zu sehen sein. „Die neuen Elemente müssen wir uns erst im Training noch erarbeiten“, sagt Maute, der bereits den Blick vorauswirft auf das German Masters, das im September in der Zollernalbhalle in Albstadt-Tailfingen über die Bühne gehen soll.