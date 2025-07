Mit 210,15 ist Philipp Rapp erst der zweite Athlet weltweit, der es schaffte über 210 Punkten zu bleiben. Übertroffen wurde er bisher nur vom siebenfachen Weltmeister Lukas Kohl, der mit 216,40 Punkten den Weltrekord hält. Im November 2024 erklärte er im Alter von 28 Jahren seinen Rücktritt vom Sport.

Philipp Rapp präsentierte beim Weltcup in Langenselbold zudem als erster Sportler eine Planche (freie Stützwaage) auf dem fahrenden Rad.

Lesen Sie auch

„Philipp hat eine kontinuierliche Entwicklung in den vergangenen fünf Jahren genommen und sich auch Stück für Stück an den über viele Jahre ungeschlagenen Lukas Kohl herangeschoben“, sagt sein Vereinstrainer Dieter Maute. Es sei wieder eine „neue Übung aus Albstadt“ dazugekommen, damit sei die Sportart wieder ein Stück schwerer geworden. Vor 30 Jahren sei das mit dem Maute-Sprung schon so gewesen: „Jetzt ist die Planche mit im Repertoire. Philipp Rapp hat das schwierigste Programm gezeigt und das mit Bravour“, lobt Maute.

Im Weltcup das Maß der Dinge

Zum ersten Mal lag Rapp über der magischen Marke von 210 Punkten. Insofern sehe man, so Maute, in welche Sphären er sich nun begibt. „Wir trainieren mit dem Salto rückwärts als Abgang noch eine weitere Übung“, unterstreicht Maute den Standard, den sein Schützling mittlerweile erreicht hat. Im Weltcup ist er das Maß der Dinge. Zwei Weltcups stehen noch aus. Favorit auf den Weltcupsieg ist ganz klar der Tailfinger Philipp Rapp.

Erfolge auf Bezirksebene

Am Wochenende fand auch noch die Bezirksmeisterschaft der Kunstradfahrer in Villingen statt. Carina Steinhilber holte sich erstmals den Bezirksmeistertitel bei der Elite. „Ihr Erfolg war eine Überraschung, weil sie doch relativ hohe Abzüge und drei Absteiger hatte“, berichtet Maute. „Im Formaufbau war das völlig ok. Das war ein erstes Testen des Programms, das wir auf September vorhaben. Wir sehen jetzt an welchen Baustellen wir noch ein bisschen arbeiten müssen.“ Carina Steinhilber vom RSV Tailfingen hatte 163,40 Punkte angemeldet und erreichte schließlich 129,67 Punkte.