Kunstradfahren: Rapp hat das Weltcup-Triple fest im Visier

„Wir sehen den Wettkampf als Auftakt für die Hauptsaison“, sagt Bundestrainer Dieter Maute, der auch der Vereinstrainer von Rapp beim RSV Tailfingen ist. „Wir haben in den vergangenen Wochen das Training auf kraftorientiert umgestellt, um die freie Stützwaage noch zu stabilisieren. Aber seit dieser Woche trainieren wir wieder wettkampforientiert; das Ziel ist es den Formaufbau so zu gestalten, dass es dann zum Saisonauftakt passt.“

Rang eins und eine gute Punktzahl sind das Ziel

Maute und sein Schützling haben sich für den Weltcup-Wettkampf in Puteaux Rang eins zum Ziel gesetzt. Dies erscheint realistisch, stellt doch der Tailfinger mit 214,90 die meisten Punkte aller Teilnehmer im 1-er der Elite-Männer auf. „Den Saltoabgang haben wir nicht ins Programm aufgenommen. Das wird wohl erst dann soweit sein, wenn wir die Technik verfeinert haben“, sagt Maute, der aber dennoch sehr optimistisch ist. „Philipp ist in einer derzeitigen Form, in der er in der Lage ist, ein gutes Programm zu zeigen und zu gewinnen.“ Das Minimalziel seien 200 Punkte, wenn es sehr gut läuft bis zu 212 Zähler. „Neben dem Sieg wollen wir auch weitere Erkenntnisse gewinnen im Hinblick auf die Saison“, so Maute weiter. Denn bereits am 6. September steigt mit dem ersten German Masters in Sulzbach am Main der erste wichtige Wettbewerb, der für die Qualifikation zu den Hallenradmeisterschaften, die in diesem Jahr vom 7. bis 9. November in Göppingen stattfinden.

Deutsche Teamkollegen sind die härtesten Konkurrenten

Zu den härtesten Konkurrenten im Weltcup in Puteaux und auch im Kampf um die WM-Tickets zählen Rapps Teamkollegen Jonas Beiter vom RV Trilfingen und Simon Köcher (RSV Öschelbronn). Während Rapp den ersten Weltcup Anfang März in Prag und den zweiten Anfang Juli in Langenselbold beide für sich entschied, belegte der Trillfinger Beiter, der in Puteaux 203,30 Punkte aufstellt, die Plätze zwei und drei. Köcher, der mit 200,80 aufgestellten Punkten in Frankreich ins Rennen geht, war nur in Langenselbold am Start und belegte dort Rang zwei. So dürfte Rapp bei einem weiteren Erfolg am Wochenende, bei einem noch weiteren ausstehenden Wettbewerb am 15. November in Öschelbronn, der Weltcup-Gesamtsieg wohl nicht mehr zu nehmen sein. Spannend wird dagegen der Kampf um die Plätze zwei und drei.