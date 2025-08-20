Kunstradfahren: Rapp hat das Weltcup-Triple fest im Visier

Der dritte UCI-Weltcup der Kunstradfahrer geht am Samstag im französischen Puteaux über die Bühne. Vizeweltmeister Philipp-Thies Rapp hat sich den Sieg zum Ziel gesetzt.
„Wir sehen den Wettkampf als Auftakt für die Hauptsaison“, sagt Bundestrainer Dieter Maute, der auch der Vereinstrainer von Rapp beim RSV Tailfingen ist. „Wir haben in den vergangenen Wochen das Training auf kraftorientiert umgestellt, um die freie Stützwaage noch zu stabilisieren. Aber seit dieser Woche trainieren wir wieder wettkampforientiert; das Ziel ist es den Formaufbau so zu gestalten, dass es dann zum Saisonauftakt passt.“