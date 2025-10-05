Kunstradfahren: Philipp-Thies Rapp löst das WM-Ticket

Der Vize-Weltmeister aus Tailfingen vertritt Deutschland bei den diesjährigen Weltmeisterschaften in Göppingen. Jonas Beiter wird Ersatzfahrer.
Mit zwei Siegen beim 3. German Masters in Mainz-Ebersheim hat Philipp-Thies Rapp die WM-Qualifikation klar für sich entschieden und wird bei den Hallenrad-Weltmeisterschaften Anfang November in Göppingen als Favorit im 1-er der Herren an den Start gehen. Zweiter deutscher Fahrer bei der WM wird Linus Weber (SV Kirchdorf) sein; als Ersatzfahrer ist Jonas Beiter vom RV Trillfingen mit von der Partie.