Diesmal waren auch die Schüler mit dabei und es wurde auf zwei Wettkampfflächen gefahren. Im Kampfgericht saß der mehrmalige Weltmeister Lukas Kohl, der seit diesem Jahr keine Wettkämpfe mehr fährt.

Beck erzielt erneut ein konstant gutes Ergebnis

Elijah Beck vom RV Trillfingen gelang wieder ein konstant gutes Ergebnis in der Disziplin 1-er Kunstradsport Junioren ausfahren mit 105,65 Punkten. Und dies trotz eines Sturzes bei der Kehrlenkervorhebehalte. „Er ist sie zu schnell angegangen. Sonst wäre es eine neue Bestleistung geworden“, weiß seine Trainerin Renate Beck. So landete er wieder der vierten Platz, da die anderen drei älteren Teilnehmer einiges mehr an Punkten aufstellen. „Aber das ist Motivation für das Jahr 2026“, blickt Trainerin Beck voraus, die auch im Hinblick auf das 2. Junior Masters am Samstag in Haslach ein gutes Gefühl hat.

Lesen Sie auch

Die zweite Standdrehung klappt dieses Mal

Zufrieden war auch Bundestrainer Dieter Maute, der auch Vereinstrainer des RSV Tailfingen ist und die Zwillinge Florian und Ferdinand Hirt im offenen 2-er betreut. Die Brüder zeigten in Laudenbach ihr Programm inklusive zweifacher Standdrehung, das sie erfolgreich absolvierten und so zu einer neuen persönlichen Bestleistung von 113,66 Punkten kamen. „Dieses Mal haben sie die zweifache Standdrehung gut hinbekommen“, sagt Maute. „Wir beobachten jetzt weiter, wie stabil sie bei dieser Übung sind und dann entscheiden wir, ob wir diese im Programm drin lassen“, sagt Maute.

Beim 2. Junior Masters ist Rang zwei das Ziel

Dies gilt auch für das zweite Junior Masters am Wochenende in Haslach, wo die Hirt-Brüder es wieder mit Konkurrenz aus ganz Deutschland zu tun bekommen werden. „Wir warten ab, wie die Bodenverhältnisse in Haslach sind und entscheiden dann, welches Programm – ob mit oder ohne zweifacher Standdrehung – wir fahren. Denn unser Ziel ist erneut der zweite Platz“, gibt der Bundestrainer die Marschrichtung vor.