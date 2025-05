1 Ferdinand und Florian Hirt bestreiten am Sonntag in Obertürkheim ihre Generalprobe vor der DM in Amorbach. Foto: Kara

Der 3. BW-Cup für Junioren und Schüler dient den Hirt-Zwillingen als Härtetest vor der DM.









Ihren vorletzten Saisonwettkampf bestreiten Florian und Ferdinand Hirt vom RSV Tailfingen am Sonntag in Stuttgart-Obertürkheim: Der 3. BW-Cup hat für die Zwillinge eine besondere Bedeutung. Denn es ist der letzte Härtetest vor dem Saison-Höhepunkt: Den Deutschen Meisterschaften am 17. Mai in Amorbach.