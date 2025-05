Der 3. BW-Cup der Junioren und Schüler in Stuttgart-Obertürkheim diente Florian und Ferdinand Hirt vom RSV Tailfingen als letzter Härtetest vor dem Saison-Höhepunkt, den Deutschen Meisterschaften am kommenden Wochenende in Amorbach.

Bundestrainer Dieter Maute ist zufrieden

„Es ist ganz ordentlich gelaufen“, war Bundestrainer Dieter Maute, der auch Tailfinger Vereinstrainer ist, mit dem Auftritt seiner Schützlinge zufrieden. Wie angekündigt, hatten die Zwillinge die zweifache Standdrehung in ihr Programm aufgenommen. „Die erste Standdrehung hat nicht geklappt. Sie hatten eine Bodenberührung und 50 Prozent Abzug bekommen“, erklärt Maute, wie es für die Hirts zu den ausgefahrenen 105,85 Zählern von 119,60 aufgestellten Punkten kam. „Die zweite Standdrehung hat dann funktioniert, und auch sonst sind die beiden ordentlich durch ihre Programm gekommen und gut durchgefahren“, lobt Maute.

Entscheidung über das Programm fällt am Freitag

Die Entscheidung, ob die beiden Brüder die zweifache Standdrehung auch bei den Deutschen Meisterschaften zeigen werden, will Maute am Freitag nach der Anreise und dem ersten Training in Amorbach fällen. „Da warten wir ab, wie die Bodenverhältnisse sind.“ Die Zielsetzung für die Titelkämpfe am Samstag bleibt aber die gleiche: „Nach dem wir die ganze Saison schon den zweiten Platz belegt haben, wollen wir diesen auch bei der DM bestätigen“, sagt Maute.

Gute Generalprobe für Elijah Beck

Ebenfalls eine gute Generalprobe im Hinblick auf die DM in Obertürkheim hingelegt hat Elijah Beck im 1-er der Junioren. Mit 109,58 ausgefahrenen von 115,40 aufgestellten Punkten schaffte er eine neue persönliche Bestleistung und wurde er Vierter. Nachdem die erste Übung „der Sattelstand“ gut klappte, spulte er sein Programm fehlerlos herunter und wurde mit 109,58 Punkten belohnt. Somit kann er zuversichtlich und motiviert in seinem ersten Juniorenjahr bei den Deutschen Meisterschaften in Amorbach an den Start gehen.