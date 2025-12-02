Kunstradfahren: Auf zwei Rädern zur Perfektion

Jonas Beiter beherrscht das Rad wie ein Künstler: mit seinen anspruchsvollen Elementen zählt der 22-Jährige vom RV Germania Trillfingen im 1-er der Männer zur Weltspitze.
Für die meisten Menschen ist das Fahrrad bloß ein Fortbewegungsmittel. Für Jonas Beiter aus Höfendorf, einem Ortsteil der Gemeinde Rangendingen im Zollernalbkreis, ist es weit mehr: sein Instrument, auf dem er Kunst vollführt, zu der andere nicht einmal ohne Rad in der Lage wären. Seit er mit acht Jahren zum ersten Mal auf ein Kunstrad stieg, hat der heute 22-jährige Tübinger Physikstudent eine bemerkenswerte Laufbahn aufgebaut: Schritt für Schritt, Drehung für Drehung.