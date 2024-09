Philipp Rapp schnuppert an der Sensation

1 Ein Hoch auf die Medaillengewinner (von links): Philipp Rapp, Lukas Kohl und Simon Köcher werden bei der Deutschen Meisterschaft auf den Schultern getragen. Foto: Maute

Der Tailfinger Kunstradfahrer rückt bei der Deutschen Meisterschaft dem Weltmeister Lukas Kohl hautnah auf die Pelle und holt die Silbermedaille.









Generalprobe für die Weltmeisterschaft Ende Oktober in Bremen geglückt: Nur 0,76 Punkte trennten am Ende Rapp vom Titel des Deutschen Meisters; denn nur so viel betrug der Vorsprung des mehrfachen Weltmeisters und Titelverteidigers Lukas Kohl (RSV Concordia Kirchehrenbach/211,25).