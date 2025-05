Madeleine Milz vom RV Adler Empfingen hat im Niedersächsischen Schwanewede (bei Bremen) das Unmögliche möglich gemacht.

Sie startete als Dritte in einem 36 Sportlerinnen starkem Feld der Juniorinnen U19 beim dritten und letzten Durchgang der Junior-Masters-Serie. Hier konnten die ersten 20 Sportlerinnen das Ticket für die Deutsche Meisterschaft lösen.

Madeleine ging völlig unbedarft an den Start, da bis zu dem Zeitpunkt eine Qualifikation eher unwahrscheinlich war, musste sich doch gegen teilweise vier Jahre älteren Sportlerinnen durchsetzen.

Eine blitzsaubere Kür

Gewohnt sauber fuhr sie ihre Kür und kam mit 101,03 von ihren aufgestellten 106,60 Punkten von der Fläche. Mit diesem tollen Ergebnis ging sie erst einmal in Führung und durfte wieder einmal auf dem Leader-Sofa Platz nehmen. Von dort aus verfolgte sie den Wettkampf sechs weiterer Sportlerinnen, da diese mit ihren Programmen haderten.

Madeleine rollt das Feld von hinten auf

Viele der Juniorinnen kamen mit dem Druck der Qualifikation nicht zurecht und konnten ihre Leistung nicht abrufen. So rollte Madeleine das Feld von hinten auf und machte 14 Plätze gut! Am Ende hatte sie mit Platz 19 völlig unverhofft die Qualifikation in der Tasche.

Jetzt darf Madeleine bereits in ihrem ersten Juniorenjahr bei der Deutschen Meisterschaft der Junioren am 18. Mai in Amorbach (BAY) teilnehmen. Der Verein ist stolz auf seine Sportlerin und wünscht ihr viel Spaß und Erfolg bei der Deutschen Meisterschaft.