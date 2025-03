Elijah Beck vom RV Trillfingen hatte ein neues Programm eingereicht mit 113,80 aufgestellten Punkten. Er fuhr zum ersten Mal im Wettkampf seinen neuen Übergang in den Kehrlenkersitzsteiger mit den daran folgenden Übungen.

Beck schraubt die Marke auf 106,60

Gleich als erster Fahrer musste er an den Start und alles klappte prima. Ohne Absteiger fuhr Beck seine Übungen durch und glänzte mit der neuen Bestleistung von 106,60 ausgefahrenen Punkten. Dies bedeutete Platz vier für den jungen Trillfinger, aber alle Konkurrenten vor ihm stellten auch einiges mehr an Punkten auf, da sie schon im dritten oder vierten Juniorenjahr sind. „ Das ist ein guter Anfang für die nun kommenden weiteren Wettkämpfe auf Landes- und Bundesebene“, zeigte sich Trainerin Renate Beck zufrieden. Für Eiljah Beck gilt es nun, am Wochenende bei Baden-Württembergischen Meisterschaften in Ravensburg, diese Leistungen zu bestätigen.

Lesen Sie auch

Es hapert noch bei den Standdrehungen

Ebenfalls einen guten Auftritt legten Florian und Ferdinand Hirt vom RSV Tailfingen in Wallbach hin, die 103,16 Punkte ausfuhren. „Wir sind zufrieden“, sagt Bundestrainer Dieter Maute, der auch der Tailfinger Vereinstrainer ist. „Die beiden sind ein gutes Programm gefahren. Schwer getan haben sie sich bei den beiden Standdrehungen, die wir neu aufgenommen haben. Aber das wussten wir ja schon aus dem Training. Wir werden diese Übungen zunächst einmal drin lassen und zu einem späteren Zeitpunkt entscheiden, ob wir daran festhalten oder sie aus dem Programm nehmen.“

Auch die Hirt-Zwillinge sind am Wochenende in Ravensburg am Start. Dort sollen sie laut Maute nochmals ein gutes Programm fahren.