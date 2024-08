Beiters Weltcup-Debüt steigt in asiatischer Metropole

1 Jonas Beiter vertritt die Farben Deutschlands im Einer der Männer beim Weltcup der Kunstradfahrer am Sonntag in Hongkong Foto: Kara

International im Einsatz ist Jonas Beiter vom RV Trillfingen. Der 21-Jährige vertritt die deutschen Farben beim dritten UCI-Weltcup der Kunstradfahrer in Hongkong.









Zusammen mit Weltmeister Lukas Kohl (RMSV Concordia Kirchehrenbach) und Simon Köcher (RSV Öschelbronn) tritt der Trillfinger am Sonntag im Einer der Männer in der „Chai Wan Sports Centre“ an.