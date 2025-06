Kunstprojekt in St. Georgen: Über 200 Stimmen erklingen bei Parade

1 Olsen Wolf (links), Tintin Patrone und Daniel Walsh laden zu einer „Parade zum Mitmachen“ auf die Sommerau ein. Foto: Stephan Hübner Die Künstlerin Tintin Patrone hat ein ungewöhnliches Projekt beim Kunstverein Global Forest gestartet. Unter dem Titel „Paraden zum Mitmachen“ lädt sie zu einer Klangprozession ein.







Mehrere Monate war die Künstlerin Tintin Patrone im Rahmen ihrer Resonanzlab-Residenz beim Kunstverein Global Forest zu Gast. Das dabei entstandene Projekt „Heidenei! Heavy Metal Accumulation“ findet am Freitag, 20. Juni, in St. Georgen und am Samstag, 21. Juni, in Radolfzell mit „Paraden zum Mitmachen“ einen ersten Abschluss.