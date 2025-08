Für 15 Mädchen und Buben des „Eigen-Sinn“ in Freudenstadt fangen die Ferien mit Überraschungen an.

15 Kinder aus den Kursen der Kinderwerkstatt Eigen-Sinn liegen im Sportsaal der Kreisvolkshochschule auf dem Boden und zeichnen zur Musik schwungvolle Achter auf ein großes Blatt Papier.

Alle paar Minuten wechseln sie den Platz, rücken ein Stück weiter, und zeichnen die Bögen auf dem Platz ihres Nachbarn weiter. Die Übung macht Spaß, die Bewegung zur Musik auch, die Bögen auf dem Papier werden immer bunter, kräftiger, ausgelassener.

Projekt „Wir können Kunst“ ist zweigeteilt

Man nennt die Übung „Segni mossi – bewegte Spuren“, sie ist Teil des künstlerisch-pädagogischen Konzepts aus Italien, das Bewegung und Zeichnung miteinander verbindet. So erklären Patricia Gomes und Madleen Welle, pädagogische Fachkräfte der Kinderwerkstatt Eigen-Sinn, die eigentümliche Haltung der Kinder, die nicht wie gewohnt im Sitzen zeichnen. Es wird überhaupt einiges Ungewohntes gemacht in dieser ersten Ferienwoche.

Bewegen und Malen zu Musik und mit Bewegungstherapeutin Ariane Fackel (Mitte) und Partricia Gomes von der Kinderwerkstatt Eigen-Sinn (links). Foto: Hannes Kuhnert

„Wir können Kunst“ ist das Projekt benannt, vom Bundesverband bildender Künstler (BBK) und dem Ministerium für Bildung und Forschung gefördert. Es ist zweigeteilt.

Die Achtung vor der Natur im Vordergrund

Vormittags sind die Kinder in der Natur, arbeiten mit Zweigen, Holz, Wasser, Sand, Matsch und Feuer, geleitet von den bildenden Künstlerinnen Gloria Keller und Cara Lila Bauer und Bewegungstherapeutin Ariane Fackel.

„Eigensinn des Materials – Natur erleben und wertschätzen“, war dieser Teil überschrieben. Da bauten die Kinder ein riesiges Vogelnest, formten aus Matsch für dicke Baumstämme grimmige Gesichter oder mixten sich Farbe aus Pflanzen und malten damit.

Die Achtung vor der Natur stand im Vordergrund. „Wir wollen Spuren hinterlassen“, sagt Patricia Gomes, in Anlehnung an die „bewegten Spuren“.

Ausstellung der Arbeiten in der Kinderwerkstatt

Nachmittags geht es um Bewegung, Tanz und Kunst und da ging es mit den Überraschungen gleich weiter beim „Segni mossi“. Das Projekt ziele nicht auf schöne Ergebnisse ab, sondern es gehe um Erleben, Bewegung, Kreativität und Körperbewusstsein, ergänzt Madleen: „Ein guter Ausgleich für die Kinder nach der Schule, sie können loslassen und ihre Anspannung ablegen, alles ist frei, ohne Wettbewerb, ohne feste Vorgaben und ohne Noten. Und es gibt immer viel zu lachen. Auch für uns.“

Unsere Empfehlung für Sie Eigen-Sinn-Gruppe in Horb Kinder und Jugendliche bauen Nistkästen für die Natur Die Eigen-Sinn-Gruppe in Horb hat ein Naturprojekt in Kooperation mit dem Forstamt Freudenstadt ins Leben gerufen.

Das Projekt endet mit einer Vernissage am Freitag, 8. August. Dann wird auch eine Ausstellung der gefertigten Arbeiten in der Kinderwerkstatt in der Badstraße zu sehen sein.