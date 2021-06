1 Erzieherin Viola Hoevel leitet die kreative Seifenblasengruppe der Kinderwerkstatt Eigen-Sinn. Foto: rt

Als kleine Straßenkünstler einer neuen Art versuchte sich die Seifenblasen-Gruppe der Freudenstädter Kinderwerkstatt Eigen-Sinn. Die Ergebnisse sind ebenso rührend fröhlich und kindlich wie vieldeutig in ihrer Einfachheit und Aussage. Vor allem: Aus ihnen spricht Hoffnung.

Freudenstadt - Dabei ergab sich alles durch Zufall. Auf ihrem Weg auf den Kienberg entdeckten die sieben Mädchen und Jungen im Alter von acht bis zwölf Jahren in den geteerten Wegen des Parks Courbevoie (die Kinder sagen "Fröschles­park" dazu) Risse, Brüche, Wunden, Narben und Flicken im Asphalt. Die Kinder hatten Malkreiden dabei und plötzlich entstanden daraus – ohne Anleitung, ohne Vorgaben – kleine Figuren.

Kinder aus Suchtfamilien

"Wir wollten zeigen, dass aus Rissen etwas Sinnvolles und Schönes werden kann", sagt Erzieherin Viola Hoevel (25), die Gruppenleiterin zu dieser spontanen Aktion. "Die Kinder kennen Risse und Brüche im Leben", ergänzt Christian Fai, Sozialpädagoge von Eigen-Sinn. "Sie alle haben ihr Päckle zu tragen. Sie lernen, damit klar zu kommen, und können hoffentlich ihr Leben sinnvoll gestalten."

In der Seifenblasen-Gruppe sind Kinder aus Suchtfamilien. Vielleicht erklärt das auch, warum die Kinder in ihren Motiven nach dem Schönen und der Hoffnung suchen. Es sind kleine Kunstwerke. Aus einem kantigen, schroffen Riss im Asphalt wurde mit wenigen Kreidestrichen ein Zweig für muntere Spatzen, aus einer Teer-Beule wird ein fröhlicher Spaziergänger und Wal "Willi" wälzt sich um ein Schlagloch. Zudem entstanden ein breit lachendes Gesicht, zwei Bergsteiger auf dem Gipfel, ein Wichtelmännle, dem ein Eichenblatt als Umhang dient, und ein Hund, der den Mond anheult.

Die Kinder begnügten sich nicht mit Kreide. Mit Blumen und Blüten, mit Zweigen, Stöckchen, Blättern oder Moos aus dem Park formten einige von ihnen Motive und Figuren, legten Herzchen mit lachenden Augen, ganze Sätze werden aus Holz zusammengestoppelt.

Eine kleine Künstlerin bezog den Schattenwurf eines Baums auf dem Asphalt in ihre Straßenszene mit ein.

Schönes schaffen

Es ist eine vergängliche Kunst, schon am nächsten Tag hatte der Regen die meisten Bilder weggewaschen, hatte der Wind Moos und Blüten weggeblasen. Wie gut, dass die Kunstwerke gleich fotografiert wurden.

Und damit beginnt der zweite Akt des kleinen Kunstprojekts. Am Bildschirm des Computers stellten die Kinder aus den Fotos Collagen zusammen, die demnächst in einer internen Ausstellung zu sehen sein sollen. "So lernen die Kinder, mit Medien umzugehen und Schönes mit neuen Medien zu schaffen", so Viola Hoevel.