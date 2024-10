Mit dieser Vernissage – der ersten, die nach der pandemiebedingten Unterbrechung wieder in der Nagolder Seminarturnhalle stattfinden konnte - wurde die Aktion „Kunst auf Abwegen“ in einem feierlichen und sehr gut besuchten Rahmen eröffnet.

Nach Begrüßung der Gäste und Künstler durch das Organisationsteam mit der Vorsitzenden der Fachgruppe der Freiberufler, Brigitte Graf, folgte ein Grußwort von Bürgermeister Hagen Breitling, der den Stellenwert der Aktion innerhalb des Kultur- und Veranstaltungskalenders der Stadt Nagold ausführlich würdigte.

Anschließend hielt Lena Hauser, Leiterin des Museums im Steinhaus in Nagold und Mitglied der diesjährigen Jury gemeinsam mit Clemens Ottnad, Geschäftsführer des Künstlerbunds Baden-Württemberg, und Sabine Wilhelm-Stötzer, Vorsitzende des Kunstvereins Hechingen, die Laudatio auf die diesjährigen Preisträger.

Musikalische Umrahmung

Der erste Preis wurde vergeben an Uli Ganter aus Pforzheim, ausgestellt in der Anwaltskanzlei Ziefle-Unger. Der zweite Preis geht an das Künstlerpaar ArsCubis Achim Großmann und Silvia Eisele aus Calw, ausgestellt in Gregor’s Tanzschule. Und der dritte Preis ging an Frank Nordiek aus Hannover, ausgestellt im Notariat Läpple. Bereichert wurde die Vernissage durch Musikbeiträge von Ralph Gundel, Saxophon, und Michael Nessmann, Gitarre, die beide an der Musikschule Nagold unterrichten.

Auch die Zweitplatzierten, das Künstler-Ehepaar „ArsCubis“ Achim Großmann und Silvia Eisele aus Calw Foto: Florian Alber/Florian Alber

Zum Abschluss der stimmungsvollen Veranstaltung wies Andreas Wohlfarth für die Freiberufler noch auf die anstehenden Programmpunkte der Aktion hin.

So zeigen die Freiberufler gemeinsam mit den Krone Lichtspielen Nagold am 22. Oktober, ab 20 Uhr, den Film Caspar David Friedrich – Grenzen der Zeit.

Am 26. Oktober, ab 19.30 Uhr, veranstalten die Büros Konzepts AF Werbeagentur und Dausacker-Wohlfarth Architekten mit Birgit Dehn, Tübingen, und Martin Leuze, Berlin, und am 10. November ab 18 Uhr die Anwaltskanzlei Klaska-Clauss-Schäfer jeweils ein Künstlergespräch.

Dritter bei „Kunst auf Abwegen“ wurde Frank Nordiek aus Hannover Foto: Florian Alber/Florian Alber

Am 10. November findet von 15 bis 18 Uhr ein Besuchssonntag statt, an dem die einzelnen Ausstellungen der insgesamt 14 Künstlerinnen und Künstler in den Räumen der teilnehmenden Freiberufler und im Museum im Steinhaus besichtigt werden können.

Ausdrücklich laden die Freiberufler und das Museum im Steinhaus alle Interessierten dazu ein, bis zum Ende der Aktion am 17. November auch wochentags zu den jeweiligen Öffnungszeiten, die Ausstellungen zu besuchen und verweisen auf die ausliegende Broschüre und die Hinweise auf der Homepage der Nagolder Freiberufler.