Kunstmuseum Stuttgart: Kunstmuseum Stuttgart muss schließen. Warum? Wie lange?

Nach Informationen unserer Zeitung soll es bei der Sanierung unter anderem um anhaltende Probleme mit Wassereintritt über den Bodenbelag auf dem Kleinen Schlossplatz sowie eine zeitgerechte Beleuchtung im gesamten Gebäude gehen. Offiziell bestätigt Ulrike Groos: „Das Museum schließt bis voraussichtlich Anfang 2027.“ Die gute Nachricht: „Trotz der Baumaßnahmen“, sagt Ulrike Groos, „werden wir im kommenden Jahr weiterhin sichtbar bleiben: Das Kunstmuseum Stuttgart zeigt ebenfalls ab Mitte April eine Ausstellung im Kunstgebäude am Schlossplatz – in jenem Gebäude, wo die Sammlung der Stadt Stuttgart noch bis 2005 beheimatet war“. Aktuell gastiert die Staatsgalerie im Kunstgebäude – mit der Großen Landesausstellung zum Gesamtwerk der Malerin Katharina Grosse.