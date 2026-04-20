Kunstmuseum: Die Fondation Beyeler in Riehen begrüßt den zehnmillionsten Gast

Die Fondation Beyeler in Riehen erreicht einen bedeutenden Meilenstein: Seit der Eröffnung hat das Museum insgesamt zehn Millionen Besucher empfangen.
Aktuell trägt die erfolgreiche Ausstellung zu Paul Cezanne zu diesem großen Besucherinteresse bei. Sie beleuchtet die letzte und bedeutendste Schaffensphase des wegweisenden französischen Künstlers. „Cezanne“ stößt beim Publikum auf regen Zuspruch und zählt zu den Höhepunkten im diesjährigen Ausstellungsprogramm der Fondation Beyeler. „Cezanne“ ist noch bis einschließlich 25. Mai 2026 in der Fondation Beyeler zu erleben.