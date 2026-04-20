Kunstmuseum: Die Fondation Beyeler in Riehen begrüßt den zehnmillionsten Gast

Die Fondation Beyeler in Riehen erreicht einen bedeutenden Meilenstein: Seit der Eröffnung hat das Museum insgesamt zehn Millionen Besucher empfangen.

Aktuell trägt die erfolgreiche Ausstellung zu Paul Cezanne zu diesem großen Besucherinteresse bei. Sie beleuchtet die letzte und bedeutendste Schaffensphase des wegweisenden französischen Künstlers. „Cezanne“ stößt beim Publikum auf regen Zuspruch und zählt zu den Höhepunkten im diesjährigen Ausstellungsprogramm der Fondation Beyeler. „Cezanne“ ist noch bis einschließlich 25. Mai 2026 in der Fondation Beyeler zu erleben.

„Bewegender Moment“ „Die Marke von zehn Millionen Besucherinnen und Besuchern erreicht zu haben, ist für uns ein bewegender Moment und zugleich Motivation für die Zukunft“, wird Ulrike Erbslöh, kaufmännische Direktorin der Fondation Beyeler, in einer Mitteilung des Museums zitiert. „Unser besonderer Dank gilt unserem treuen Publikum, unseren Partnern sowie allen Mitarbeitenden, die diesen Erfolg möglich gemacht haben.“

Zahlreiche Aktivitäten

Anlässlich dieses besonderen Ereignisses veranstaltet die Fondation Beyeler verschiedene Aktivitäten: Vor Ort wurde der zehnmillionste Gast gefeiert. Für die Social-Media-Community des Museums wird eine Mitmach-Aktion angeboten. Zudem läuft bis zum 26. April ein Gewinnspiel in Kooperation mit „Blick“, bei dem eine Reise für zwei Personen in die Provence auf den Spuren von Paul Cezanne gewonnen werden kann.

Die aktuelle Ausstellung

Zum ersten Mal in ihrer Geschichte widmet die Fondation Beyeler eine Einzelausstellung Paul Cezanne (1839 bis 1906) – einem Pionier der modernen Kunst und zentralen Künstler ihrer Sammlung. Mit rund 80 Werken konzentriert sich die Ausstellung auf die letzte und bedeutendste Phase im Schaffen des französischen Malers und zeigt Cezanne in Hochform: Zu sehen sind geheimnisvolle Porträts, Badende in paradiesischem Ambiente, Sehnsuchtslandschaften aus der Provence und sein Lieblingsberg, die Montagne Sainte-Victoire, die der Künstler in immer neuen Ansichten darstellte.

In seinem Atelier brachte Cezanne mit meisterhaftem Gespür Licht, Farbe und Form in ein kraftvolles Spannungsverhältnis. Er gestaltete revolutionäre Bilder, die Künstler und Künstlerinnen bis heute inspirieren.

Die Ausstellung macht anschaulich, wie Cezanne die Malerei veränderte und er so, wie Pablo Picasso sagte, zum „Vater von uns allen“ wurde.