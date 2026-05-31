Kunstmuseum Basel: Pionierin im Erschaffen digitaler Welten

Die Ausstellung „Cao Fei. Testimonies to the Near Future“ ist neu im Kunstmuseum Basel zu sehen.
Die chinesische Künstlerin Cao Fei (* 1978, Guangzhou) zählt zu den prägenden Stimmen ihrer Generation. In Videos, digitalen Medien, Fotografie, Installationen und Skulpturen fängt die Künstlerin die rasanten Veränderungen ein, die China und insbesondere das Perlflussdelta seit der Reform- und Öffnungspolitik ab 1978 prägen. Für „Cao Fei. Testimonies to the Near Future“, ihre erste Einzelausstellung in der Schweiz und bisher grösste Überblicksschau in Europa, verwandelt die Künstlerin das Kunstmuseum Basel | Gegenwart in ein Gesamtkunstwerk in Form einer Stadt, in der immersive Installationen und Videowelten aus ihren letzten dreissig Schaffensjahren verschmelzen.