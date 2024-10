Kunstmuseum Albstadt: Wer wäre nicht gern Teil der Kunst?

Zum zweiten Mal veranstalten die „Freunde Kunstmuseum Albstadt“ ihr Herbstereignis „Be Part Of The Art”.

Im Kunstmuseum sind am Freitag, 11. Oktober zahlreiche Attraktionen geboten – es musizieren „Boundless Together“ mit Jasmin Roth (Gesang) und Wolfgang Fischer (Flügel), bei einer Kunstauktion werden Werke von musealer Qualität versteigert, und wem die Barschaft fehlt, um mitzubieten, dem eröffnet die Verlosung die Chance, ein Kunstwerk zu gewinnen – jedes Ticket ist ein Los. Die Werke haben Kunstschaffende gestiftet oder sie stammen aus Privatbesitz.

Fürs leibliche Wohl ist mit einem reichhaltigen Buffet und begleitenden Getränken gesorgt; DJ Jeff umrahmt den Abend musikalisch und lockt auf die Tanzfläche. Der Reinerlös wird einem guten Zweck zugeführt, nämlich der Bildungs- und Vermittlungsarbeit des Kunstmuseums Albstadt.

Jasmin Roth und Wolfgang Fischer Foto: André Post

Die „Freunde Kunstmuseum Albstadt“ wollen mit „Be Part Of The Art“ nicht nur Begeisterung für das Kunstmuseum, seine Sammlung und die Arbeit des Teams wecken, sondern auch Werbung in eigener Sache machen: Vereinsmitglieder der „Freunde Kunstmuseum Albstadt“ haben ganzjährig freien Eintritt im Kunstmuseum – und wer rechtzeitig vor dem Ereignis eintritt, erhält vergünstigten Eintritt und zahlt statt 25 nur 35 Euro. Allerdings ist Eile geboten; das Kartenkontingent ist begrenzt. Vorverkaufsstellen sind das Kunstmuseum, die Volksbank Albstadt am Europaplatz 1, der Parkplatzladen der Burg Hohenzollern und der ML Shop Winterlingen-Straßberg.

Weitere Informationen: Telefon 07431/160-1491 und 160-1493, E-Mail kunstmuseum@albstadt.de