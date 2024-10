Die glitzernde Welt des Zirkus zieht am Sonntag, 13. Oktober, im Kunstmuseum Albstadt ein. Die Vernissage gestalten Tänzerinnen der Balettschule Armin Weiß mit. Kinder entwerfen mit Carina Rosenlehner ihre eigenen Kunstwerke in einem Workshop.

„Manege frei“ heißt es ab Sonntag, 13. Oktober, im Kunstmuseum Albstadt. So heißt die neue Ausstellung im jungen kunstraum, die Kuratorin Melanie Löckel um 14 Uhr eröffnet.

Sie führt in die Schau ein, und die Tänzerinnen der Ballettschule Weiß begleiten die Veranstaltung mit tänzerischen Darbietungen. Im Anschluss erschaffen Kinder im kreativen Druck-Workshop mit Carina Rosenlehner ihre eigenen Kunstwerke. Der Eintritt ist am Eröffnungstag ab 11 Uhr frei, ebenso wie die Teilnahme am Workshop.

Otto Lange, Kleine Pierrette, 1920, Aquarell über Bleistift, aus der Stiftung Sammlung Walther Groz, ist im jungen Kunstraum zu sehen, Foto: Luger

Heitere Clowns, beeindruckende Reitvorführungen, atemberaubende Trapez- und Hochseilnummern, Verwandlungskünstler, wilde Tiere und unerschrockene Dompteure erwarten die Besucher. Der Zirkus ist ein Paralleluniversum der Fantasie, Parodie und Verwandlung. Er dient Kunstschaffenden als Sinnbild für Kreativität und Schöpfungsreichtum außerhalb der gesellschaftlichen Normen. Wie die Artisten und Zirkusleute sehen sich viele Künstler am Rande der Gesellschaft. Besonders die Figur des Clowns oder Pierrot steht symbolisch für das Wechselspiel von glänzenden Auftritten im Rampenlicht und der Einsamkeit abseits der Manege.

Nachdem in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts in England das erste Zirkusunternehmen gegründet wird, erfreuen sich Darstellungen des Zirkus im 19. und 20. Jahrhundert großer Beliebtheit. Die zeitgenössische Kunst nutzt das Thema für eine kritische Auseinandersetzung. Aktuell wird vor allem das Wohl der Tiere im Zirkus hinterfragt.

Susanne Smajić, Affenzirkus, Farbradierung, aus der Sammlung Brigitte Hartmann, ist im jungen Kunstraum zu sehen. Foto: Luger

Im jungen kunstraum – dem einzigen Kinder- und Familienmuseum im Zollernalbkreis – wird Kunst interaktiv und inklusiv vermittelt. Barrieren werden abgebaut und kulturelle Teilhabe ermöglicht. Zur Ausstellung erscheint ein Mitmach-Heft, das für zwei Euro an der Museumskasse erhältlich ist und mit kreativen Aufgaben und Rätseln die Auseinandersetzung mit der Kunst spielerisch fördert.

Das Team des Kunstmuseums hat ein vielfältiges Vermittlungsprogramm auf die Beine gestellt. Im Rahmen der Literaturtage Albstadt liest die Konstanzer Künstlerin, Illustratorin und Autorin Susanne Smajić am 9. November aus ihrem Kinderbuch „Paulchens größter Traum“. Das Besondere: Die Lesung findet vor den Original-Illustrationen statt. Anhand weiterer Skizzen und Zeichnungen gibt sie Einblick in ihre Arbeit und erklärt, wie ein Bilderbuch entsteht.

Workshop zum Thema Manga-Figuren

Im Workshop „Vom Holzschnitt zum Copic-Marker“ am 15. November lernen Kinder und Jugendliche ab acht Jahren, wie man japanische Manga-Figuren zeichnet.

Weitere Programm-Höhepunkte sind das Escape-Game „Mysterium im Zirkus“ am 24. Januar und 17. Mai 2025 sowie der Ferien-Aktionstag „Flohzirkus – Polystyroldruck“ für Kinder von sechs bis zwölf Jahren unter der Anleitung von Carina Rosenlehner am 6. März 2025. Neben kunsthistorischen Führungen und interaktiven Angeboten für Schulklassen und Kindergärten wird das etablierte inklusive Führungsformat „Kunstvermittlung für Menschen mit Demenz und ihre Angehörigen“ mit Kunstgeragogin Ina Simone Petri an drei Terminen angeboten: am 23. April, 21. Mai und 25. Juni.

Neu ist das Angebot „Kunstvermittlung für Lehrkräfte und Erzieher*innen“ am 17. Oktober und 4. November.

Kontakt und weitere Informationen unter Telefon 07431/ 160-14 91, -14 93 oder per Mail an kunstmuseum@albstadt.de.