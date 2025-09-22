Kunstmuseum Albstadt: Kreativ sein wie einst Otto Dix – unter Anleitung können das alle

Kreativ sein wie einst Otto Dix – unter Anleitung können das alle

1 Radier-Künstlerin Anett Frey bei der Arbeit an einer Kaltnadelradierung Foto: Melanie Löckel Beim Druckworkshop im Kunstmuseum Albstadt wandern die Teilnehmer auf den Spuren von Otto Dix.







„Experimentelle Tiefdrucktechniken“ erlernen Interessierte am Sonntag, 28. September, von 11 bis 17 Uhr im Radier-Workshop für Erwachsene und Jugendliche. Im Kunstmuseum Albstadt zeigt die Tübinger Radier-Künstlerin Anett Frey die Möglichkeiten des Tiefdrucks. In der Druckwerkstatt besteht Gelegenheit, künstlerische Verfahren kennenzulernen und selbst an der großen Druckerpresse zu arbeiten. Dabei kommen neben traditionellen Techniken wie der Kaltnadelradierung experimentelle Methoden zum Einsatz. Der Workshop flankiert die Jubiläumsausstellung „Otto Dix – Alpha Omega. Der komplette Bestand“.