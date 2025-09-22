Kunstmuseum Albstadt: Kreativ sein wie einst Otto Dix – unter Anleitung können das alle
Radier-Künstlerin Anett Frey bei der Arbeit an einer Kaltnadelradierung Foto: Melanie Löckel

Beim Druckworkshop im Kunstmuseum Albstadt wandern die Teilnehmer auf den Spuren von Otto Dix.

„Experimentelle Tiefdrucktechniken“ erlernen Interessierte am Sonntag, 28. September, von 11 bis 17 Uhr im Radier-Workshop für Erwachsene und Jugendliche. Im Kunstmuseum Albstadt zeigt die Tübinger Radier-Künstlerin Anett Frey die Möglichkeiten des Tiefdrucks. In der Druckwerkstatt besteht Gelegenheit, künstlerische Verfahren kennenzulernen und selbst an der großen Druckerpresse zu arbeiten. Dabei kommen neben traditionellen Techniken wie der Kaltnadelradierung experimentelle Methoden zum Einsatz. Der Workshop flankiert die Jubiläumsausstellung „Otto Dix – Alpha Omega. Der komplette Bestand“.

 

Schon der Meister hat experimentiert

Zu Beginn der 1920er-Jahre entdeckt Dix den Tiefdruck als künstlerisches Ausdrucksmittel für sich und experimentierte mit Verfahren. Die Teilnahme kostet 55 Euro pro Person, inklusive Material. Anmeldung ist erforderlich unter Telefon 07431/160-1491, zu den Öffnungszeiten unter -1493 oder per Mail an kunstmuseum@albstadt.de.

Blick in die Ausstellung „ Otto Dix – Alpha Omega. Der komplette Bestand“, © VG Bild-Kunst, Bonn 2025 Foto: Frank Luger

Ab 14.30 Uhr führt Kunstvermittlerin Denise Merk durch die Dix-Jubiläumsausstellung. Die Teilnahmegebühr ist im Eintritt von acht Euro, ermäßigt sechs Euro, enthalten und für Minderjährige frei. Mit insgesamt 446 Zeichnungen und druckgrafischen Arbeiten verfügt das Kunstmuseum Albstadt über eine der größten Dix-Sammlungen weltweit.

Gezeigt werden schonungslose Milieu-Darstellungen aus der Zeit der Weimarer Republik, der monumentale Kriegszyklus, altmeisterlich gezeichnete Blätter in der Tradition der deutschen Renaissance sowie avantgardistische Arbeiten im Stil des Expressionismus, Futurismus und Kubismus. Die Vielfalt dieses Werks überrascht immer wieder aufs Neue.

 