Kunstmuseum Albstadt: Der Sehsinn ist längst nicht alles

1 Simone Degler-Wahl hat das Konzept der neuen Führungen im Kunstmuseum mitentwickelt. Foto: Kunstmuseum

Das Kunstmuseum bietet erstmals eine Führung für Sehbehinderte an.









Ein neues inklusives Format hat das Kunstmuseum Albstadt in sein Programm aufgenommen: Führungen für Menschen mit Sehbehinderung. In Kooperation mit Simone Degler-Wahl, der Leiterin der Bezirksgruppe Neckar-Alb-Sigmaringen des Blinden- und Sehbehindertenverband Württemberg, hat das Museumsteam ein inklusives Führungskonzept erarbeitet, das die Dauerausstellung „Kunstschätze – Die Sammlungen“ mit allen Sinnen erlebbar machen soll. Die erste Führung übernimmt am Samstag, 30. November, Kunstvermittlerin Carina Rosenlehner; sie findet von 14 bis 16 Uhr statt.