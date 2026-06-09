Kunstmesse im Burghof Lörrach: Veranstalter ziehen positive Bilanz der „Kunst“

Die Messe „Die Kunst“ triumphiert bei der ersten Ausgabe am neuen Standort im Burghof Lörrach.
Ein rundum positives Fazit ziehen die beiden Künstler, Organisatoren und Kuratoren Klaus Kipfmüller und Volker Scheurer nach dem Abschluss der sechsten Ausgabe der internationalen Kunstmesse „Die Kunst“. Vom 28. bis 31. Mai verwandelte sich der Burghof Lörrach erstmals in ein Schaufenster für zeitgenössische Kunst, heißt es in einer Mitteilung. Die Entscheidung, von Grenzach-Wyhlen in das Lörracher Kulturhaus umzuziehen, habe sich sowohl inhaltlich als auch künstlerisch und wirtschaftlich als wegweisender Erfolg erwiesen.