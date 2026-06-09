Kunstmesse im Burghof Lörrach: Veranstalter ziehen positive Bilanz der „Kunst“

Die Messe „Die Kunst“ triumphiert bei der ersten Ausgabe am neuen Standort im Burghof Lörrach.

Ein rundum positives Fazit ziehen die beiden Künstler, Organisatoren und Kuratoren Klaus Kipfmüller und Volker Scheurer nach dem Abschluss der sechsten Ausgabe der internationalen Kunstmesse „Die Kunst“. Vom 28. bis 31. Mai verwandelte sich der Burghof Lörrach erstmals in ein Schaufenster für zeitgenössische Kunst, heißt es in einer Mitteilung. Die Entscheidung, von Grenzach-Wyhlen in das Lörracher Kulturhaus umzuziehen, habe sich sowohl inhaltlich als auch künstlerisch und wirtschaftlich als wegweisender Erfolg erwiesen.

Besucherrekord trotz Pfingstferien Obwohl das verlängerte Wochenende mitten in die Pfingstferien fiel, strömten rund 3000 kunstbegeisterte Besucher in den Burghof. Das Lob und der Zuspruch vonseiten des Publikums sowie der Aussteller waren für das Organisationsteam der Lohn nach einem Jahr intensiver Vorbereitungszeit, heißt es weiter in der Mitteilung der Kuratoren und Organisatoren.

Auch die wirtschaftliche Bilanz der viertägigen Messe ist beeindruckend: Direkt vor Ort wurden Kunstwerke für mehr als 60.000 Euro erworben. Ein Beleg dafür, so heißt es, dass das Konzept von „Die Kunst“, das sich von rein kommerziellen Formaten abhebt und neben Qualität auch auf persönliche Begegnungen setzt, vom regionalen Markt angenommen wird.

Pläne für 2027: Mehr Raum und Nähe zur Art Basel

Die Resonanz unter den rund 80 teilnehmenden Künstlern sei ausgesprochen positiv gewesen. Der Großteil habe bereits den Wunsch geäußert, im kommenden Jahr wieder dabei sein zu wollen. Neben den messbaren wirtschaftlichen Erfolgen stand vor allem der Netzwerkcharakter im Vordergrund. Die Messe bot zudem eine Plattform für den interdisziplinären Austausch. Angespornt durch das positive Presseecho im Vorfeld und während der Messe planen Kipfmüller und Scheurer bereits die Fortsetzung. Für das Jahr 2027 wurde der Burghof Lörrach bereits fest für die Woche unmittelbar vor der Art Basel angemietet. Um den Kunstprojekten noch mehr Entfaltungsraum zu bieten und die Messe kuratorisch weiterzuentwickeln, soll die Ausstellungsfläche im nächsten Jahr um etwa 250 Quadratmeter erweitert werden.

Sponsoren und Unterstützer gesucht

Die Umsetzung der Messe im Jahr 2026 wurde zu einem wesentlichen Teil durch das Engagement von Sponsoren und Unterstützer getragen, so die Organisatoren. Damit Messestände für Kunstschaffenden und Galerien auch in Zukunft erschwinglich und rentabel bleiben, sind die beiden Verantwortlichen ab sofort auf der Suche nach weiteren Partnern.